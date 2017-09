Realizan operativos de inspección en fábricas de pirotécnia

Zapopan, Jal., 4 Sep (Notimex).- La Dirección de Inspección y Vigilancia local, elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, y el grupo especialista en explosivos de la Fuerza Única Metropolitana realizaron este fin de semana operativos de inspección en fábricas de artefactos pirotécnicos ubicados cerca de los poblados de Santa Lucía y Las Mesitas, en este municipio.

La directora general de Inspección y Vigilancia de Zapopan, Tatiana Anaya, agregó que el propósito es regular los establecimientos denominados “polvorines” en este municipio.

Dijo que en los operativos visitan estos talleres donde se fabrica pirotecnia para verificar que cuenten con las medidas de seguridad requeridas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

“Arrancamos un operativo con la finalidad de checar los polvorines que están autorizados por el municipio, estos recorridos consisten en que tanto Protección Civil como Fuerza Única puedan revisar que se cumplan con esos requisitos”.

Manifestó que estos operativos continuarán durante este mes de septiembre con la finalidad de evitar riesgos a la ciudadanía.

Detalló que uno de estos predios, ubicado en el kilómetro 2.5, camino a Las Mesitas, identificado con el permiso general 3.35, emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, se señalaron faltas a las medidas de seguridad como quema de residuos de basura dentro del recinto.

Así como contaminar el medio ambiente, el uso de tanque de gas, localización de colillas y cajetillas de cigarro, así como extintores descargados o vencidos.

Resaltó que la sanción consiste en una multa cuyo monto será defino por un juez calificador después de analizar las irregulares en el recinto, mismas que el propietario deberá corregir antes de la próxima visita.

Mencionó que en caso de que aún no se cumplan estos requerimientos cuando se inspeccione de nuevo, se podría proceder a clausurar el establecimiento.

Comentó que otro taller, identificado con el permiso general 1820, no se encontró la persona encargada, por lo que se procedió a dejar un citatorio en la fachada principal del recinto.

Afirmó que en caso de que el responsable del “polvorín” no atienda el citatorio se procederá levantar infracción por no atender el mismo, por impedir labor o no acatar instrucción de la autoridad municipal.

Indicó que otro de estos ‘polvorines’, con el permiso general 320, cumplía con todas las medidas de seguidas requeridas y presentó su documentación en regla.

Por lo que sólo se emitieron una serie de recomendaciones por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

Precisó que algunas recomendaciones por parte de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Zapopan son contar con el adecuado número de extintores en el lugar dependiendo las dimensiones del mismo.

Además de dividir adecuadamente los materiales de elaboración, tener las cantidades necesarias de agua y arena, la instalación de pararrayos, manejar correctamente el material y los residuos, así como mantener las distancias mínimas entre los lugares de elaboración, entre otras.