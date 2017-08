Disminuyen decomisos metanfetaminas entre 2015 y 2016 en Tucson

Nogales, Son. 22 Ago (Notimex).- La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), informó que en el Sector Tucson, Arizona, los decomisos de metanfetamina bajaron en cuatro por ciento entre 2014 y 2016.

En el reporte CBP Methampethamine Seizures By Southwest Border Corridor in 2016, whit Percent Change for 2014 (Aseguramientos de metanfetamina CBP en el corredor fronterizo suroeste en 2016, con porcentaje de cambio desde 2014), se revelan las cifras.

Precisó que en el año fiscal 2016 fueron asegurados en el Sector Tucson mil 282 kilogramos de metanfetamina, que representan un cuatro por ciento menos que en 2014.

“Mencionó que en el caso del Sector Yuma, Arizona, en ese último año registrado fueron decomisados 971 kilogramos de dicho estupefaciente, lo que representa un 20 por ciento más que en el comparativo”.

La DEA titula el reporte en redes sociales con la frase ¿Cómo los cárteles traen drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México? A través de rutas de tráfico. Aprenda sobre la Iniciativa Fronteriza SW de la DEA.

En el mismo informe indica que el sector de mayor crecimiento en aseguramientos de metanfetamina es El Centro, California, donde ese último año fueron asegurados 1 mil 758 kilogramos, 73 por ciento mayor que el dato anterior.

Agregó que el sector donde decrecieron más los decomisos fue en Big Bend, Texas, donde fueron incautados siete kilogramos de esta droga, 73 por ciento menos que el ejercicio anterior comparado.