Seguridad Pública de Aguascalientes realiza operativo

Aguascalientes, 12 Ago (Notimex).- Seguridad Pública Municipal informó que está listo el operativo que se implementará con motivo de los festejos de la Virgen de la Asunción, durante los que policías viales y preventivos resguardarán el orden y la paz pública, así como la integridad de todos los asistentes.

En un comunicado, indicó que los días 14 y 15 de agosto, policías municipales se encargarán de brindar seguridad a los asistentes; participarán integrantes de los grupos centauro, ciclo policías y diferentes unidades móviles.

Asimismo, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López, comentó que a esta celebración acuden familias completas, por lo que recomendó a los asistentes no atravesarse al paso de los vehículos que forman el contingente, seguir las indicaciones de los uniformados y no descuidar a los menores de edad.

A su vez, el director de Tránsito y Movilidad, José de Jesús Rodríguez Benavides, informó que desde el pasado 31 de julio policías viales realizan cierres momentáneos, principalmente en la calle Madero, para abanderar a los peregrinos que se dirigen a la Catedral.

“Exhortó a los transportistas a no frenar con motor, no aventar dulces para no poner en riesgo la integridad de los menores y evitar el consumo de bebidas embriagantes, pues se aplicarán las sanciones correspondientes”.