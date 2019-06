Cáncer no es igual a muerte, se puede curar, subraya Ana Claudia Talancó

México, 2 Jun (Notimex).- La autoexploración y vencer el medio a ser diagnosticadas son muy importantes para evitar que las mujeres con cáncer mueran por la falta de tratamiento oportuno, subrayó la actriz mexicana Ana Claudia Talancón.

En entrevista con Notimex a propósito de su participación en una carrera atlética a favor de la lucha contra el cáncer infantil, Talancón expresó que como mujer y figura pública quiere que más personas del sexo femenino sepan lo importante que es la autoexploración.

“El cáncer es una enfermedad tratable y curable si se detecta a tiempo, para lo cual es súper importante la autoexploración y para poder prevenirlo”, expuso la protagonista de cintas como Arráncame la vida y El crimen del padre Amaro.

A través de diversas iniciativas promovidas por asociaciones civiles e instituciones no gubernamentales, Talancón promueve la autoexploración y difunde los distintos tipos de cáncer.

“El temor es el principal enemigo y es peor no detectarlo a tiempo porque así ya no se puede hacer nada; por eso yo hago un llamado a hombres y mujeres a que venzan el miedo. Lo más importante es que el cáncer es tratable y curable, que el cáncer no significa muerte”, agregó con contundencia.