Lentes de contacto y contaminación causan mayor irritación ocular

México, 16 May (Notimex).- Usar lentes de contacto durante una contingencia ambiental, como la que actualmente se registra en el Valle de México, causa mayor irritación en los ojos y molestias en la visión.

En entrevista con Notimex, la oftalmóloga Rosario Gulias Cañizo, dijo que las partículas de 2.5 micras que están circulando actualmente en el aire, pueden llegar a todas las partes del organismo por su tamaño tan pequeño, y causar alguna afectación.

Al final del día, los lentes de contacto son un cuerpo extraño que en mayor o menor medida pueden provocar alguna alteración a las personas que los usan, por lo que se recomienda que ante la contingencia se suspenda su uso temporalmente y sustituirlos por unos de armazón.

De esta forma, se evitan daños oculares, ya que también las partículas contaminantes pueden desencadenar o acentuar la resequedad del ojo causando alteraciones en la visión o conjuntivitis irritativa.

La especialista, que forma parte del equipo médico de Alcon, empresa especializada en estos dispositivos oculares, detalló que la recomendación de las autoridades sanitarias para preferir los lentes de armazón durante la contingencia, es precisamente con el fin de disminuir el riesgo de una enfermedad de la visión.

“No es que estas lentes sean inseguras; es más un tema de irritación y resequedad en la vista, lo recomendable para tener el menor impacto de esta contingencia ambiental en los ojos, es no usar lentes de contacto unos días, o si alguien no puede o no quiere dejarlos, se deben acompañar con el uso de gotas humectantes”, precisó.