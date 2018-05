En Canadá sigue vigente asistencia de parteras para dar a luz

Toronto, 9 May (Notimex).- En Canadá sigue vigente el método natural de dar a luz a un bebé con la asistencia de parteras, quienes operan no sólo en las áreas rurales sino en las grandes ciudades como Toronto y Ottawa.

En el país hay 18 centros de alumbramiento natural de los cuales tres están en Ontario (Toronto, Ottawa y reserva indígena).

Roberta Pike, directora del Toronto Birth Centre, explicó a Notimex que este centro tiene como base la filosofía indígena de que al hospital se va cuando uno está enfermo y que un nacimiento es una celebración de la vida, no una enfermedad.

Desde enero del 2004 que se abrió este centro en Toronto hasta el 6 de abril pasado habían nacido mil 409 bebés de los cuales 691 fueron mujeres y 718 hombres. 345 de estos nacimientos fueron debajo del agua. La edad de las mujeres que utilizaron el servicio fue de entre 16 y 49 años de edad.

En este centro las futuras madres son atendidas por parteras que utilizan las técnicas tradicionales para asistir a la mujer sin anestesia o algún otro medicamento. El servicio está abierto a que si fuera necesario la mujer puede ir al hospital si así lo desea.

Las instalaciones cuentan con tres cuartos con camas, tinas, regaderas, utensilios para masajes e incluso un tubo que asemeja al árbol donde se cuelga una cuerda para un alumbramiento vertical. El centro está abierto las 24 horas del día los 365 días del año.

Bajo una filosofía del conocimiento indígena este centro de nacimientos en Toronto da la bienvenida a las canadienses de cualquier herencia étnica. El servicio está cubierto por el seguro de salud pública, por lo que no tiene ningún costo para la futura madre.

Después de dar a luz, las parteras ayudan a la madre con las técnicas para amamantar a su recién nacido. Si todo está bien, la madre deja el centro a las cuatro horas en promedio y el servicio de parteras incluye visitas a su casa para checar el peso del bebé y la condición de ambos.

“El marco indígena de este centro implica respetar la cultura y tradiciones de cada mujer”, destacó la directora Roberta Pike, perteneciente a las Primeras Naciones.

En junio pasado se realizó un Congreso Internacional de Parteras en donde las canadienses pudieron apreciar las similitudes que hay con parteras de otros países.

Respecto a las parteras mexicanas, Roberta Pike señaló que encontraron muchas similitudes: “Tenemos mucho en común y es muy importante para nosotras conservar el contacto para tener su conocimiento”.

Quienes así lo desean pueden solicitar el servicio de parteras, que en inglés es “midwife”, para dar a luz en su casa. La mexicana Rita Alejandra Camacho fue una de estas usuarias quien vivió la experiencia de tener a su hijo en su casa.

“Nunca me imaginé que iba a tener a mi hijo en Canadá pero en mi casa, fue una experiencia muy bonita. Yo estaba con un doctor pero una amiga me contó del sistema de parteras, también cubierto por el servicio de salud y me dio mucha curiosidad y me cambié con ellas”, explicó Rita Camacho.