Varicocele causa infertilidad y dolor en hombres

Guadalajara, 13 Nov (Notimex).- El urólogo adscrito al Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, Moisés Abraham Adel Domínguez, indicó que la infertilidad y el dolor intenso son consecuencias del varicocele.

El especialista indicó que este padecimiento se refiere a la inflamación del sistema venoso que rodea a los testículos en el varón, “las venas del testículo que llevan la sangre de regreso al corazón están dilatadas, son como las varices de las mujeres en las piernas”.

Adel Domínguez manifestó que este padecimiento es incluso de alta prevalencia entre la población masculina y puede aparecer desde etapas jóvenes.

Explicó que el hecho de que exista varicocele, compromete la calidad de espermatozoides que produce el hombre, situación que puede evitar que logre junto a su pareja un embarazo o que se incremente el riesgo de abortos espontáneos, de lograrse la gestación. Refirió que el varicocele no va a dar cáncer, ni a hacer que pierda el testículo.

“Para que el paciente tenga espermatogénesis debe estar a una temperatura específica por abajo de la temperatura corporal, debe ser una a tres grados por abajo, sino se está en este rango de temperatura no se lleva a cabo el proceso de forma correcta, el paciente tiene problemas, la sangre ayuda a limpiar y a procurar la temperatura”, dijoi.

Comentó que el testículo “siempre está lleno de sangre y de ahí viene el dolor opresivo, como está caliente la zona, los espermatozoides no se ensamblan bien, no se forman bien, esto produce espermas de mala calidad, porque esto no tienen estructuras, o bien no se produce la suficiente cantidad”.

Detalló que el manejo de los pacientes con varicocele debe ser totalmente quirúrgico, toda vez que es una condición que tiende a empeorar con el tiempo.

“Cuando da dolor a veces ni las pastillas puede reducirlo, el tratamiento es quirúrgico, se hace una cirugía abierta que es la que más hacemos en nuestro medio, la vena debe medir dos milímetros, sino se opera no hay mejoría y esto siempre tiende a progresar”.

Resaltó que se trata de una cirugía delicada ya que se debe procurar no lastimar las arterias, “la prevalencia estimada del padecimiento es de 10 por ciento en la población masculina en general”.