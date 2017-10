Desayuno evita consumir alimentos sin control en el día

México, 21 Oct (Notimex).- Saltarse el desayuno es un error, porque eso provoca el consumo de alimentos sin control a lo largo del día, señaló la nutrióloga Marién Garza, al explicar que ésta es la comida más importante, ya que brinda la energía necesaria para un mejor rendimiento.

La alimentación es la clave para llevar un estilo de vida saludable y una gran calidad de vida, apuntó la integrante del Consejo Consultor de Nutriólogos de Herbalife.

La especialista añadió que es el proceso para proveer al cuerpo de los nutrientes, así como de la energía necesaria para desarrollarse y rendir al 100 por ciento en todos los aspectos de la vida, ya sean sociales o laborales, de ahí su importancia.

Señaló que una de las mayores problemáticas de la población mundial y de México en particular, es una incorrecta alimentación, en donde la mayoría de las personas no tienen acceso a una nutrición adecuada o simplemente no tienen oportunidad de ingerir comida.

“La vida en la actualidad conlleva un ritmo vertiginoso, en el cual las personas no consumen los nutrientes adecuados para cubrir las necesidades de su cuerpo, debido a la falta de tiempo, conocimiento o interés para ingerir comidas balanceadas y con alto contenido nutricional”, afirmó la experta.

Marién Garza recomendó comer frutas y verduras para mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico y así evitar enfermedades respiratorias.

También elegir suplementos alimenticios adecuados ayuden a complementar la alimentación con nutrimentos que no se hayan obtenido de la comida y de la ingesta habitual, así como consumir colaciones saludables que permitan controlar el hambre y la ansiedad por consumir comida, manteniendo al cuerpo activo y con energía.

Asimismo, tomar más agua para mantener las células del cuerpo saludables y favorecer una mejor digestión, al igual que combinar la alimentación con ejercicio.