Mieloma múltiple, tipo de cáncer que debilita los huesos

México, 9 Oct (Notimex).- El mieloma múltiple es un cáncer que se genera por la sobrepoblación de células plasmáticas malignas, una de sus consecuencias es que debilita los huesos de los pacientes, esta situación la vivió Víctor Manuel Tolosa, quien en un instante vio como cambio su vida de manera radical a causa de la neoplasia.

El mieloma múltiple comienza en las células productoras de anticuerpos, también llamadas plasmáticas, están en la médula ósea, afecta varios órganos al mismo tiempo, indicó el coordinador de la Clínica de Mieloma Múltiple del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), José Ramiro Espinoza Zamora.

En Entrevista con Notimex, explicó que las células plasmáticas viven en la “fábrica de la sangre” la médula ósea, las cuales están dentro de los huesos, lugar donde se produce el líquido que circula por arterias y venas del cuerpo.

Espinoza Zamora dijo que con la sobreproducción de células se comienza a repoblar la medula ósea, al tiempo que empiezan a competir con el resto de las células que se forman en ese lugar.

“Las plasmáticas clonadas ganan espacio, nutrientes, y las normales que se forman ahí, comienzan a disminuir en función y obviamente empiezan a morir porque no tienen alimentos y porque las otras células en teoría las sofocan”, detalló el médico.

En 2008, Víctor Manuel Tolosa, un reportero de espectáculos fue detectado con mieloma múltiple, su diagnóstico se dio de manera fortuita porque nunca presentó síntomas, salvo una protuberancia en la sien, misma que pensó se trataba de grasa encapsulada.

“Me salió como un chichón en la parte derecha de la cabeza, fui con un doctor que me recomendó una amiga, en ese instante llamé al cirujano plástico y me dijo vente en tres minutos la quito”, relató Tolosa a Notimex.

Tras la intervención, el doctor le informó al periodista que no pudo concluir la operación pues no se trataba de una bolita de grasa sino de un tumor, del cual desconocía si era maligno o benigno, por lo que le recomendó llevar la muestra que había extraído durante la cirugía a un laboratorio para su análisis.

Los resultados de los exámenes arrojaron que Víctor tenía mieloma múltiple, enfermedad que ya le había desgastado huesos, tres costillas derechas y dos izquierdas.

Así, con 47 años, Víctor Manuel inició la entrevista más larga de su vida, pues desde que recibió el diagnostico tomó quimioterapias cinco veces por mes durante un año, “el cáncer duele hasta que las quimios entran”, aseguró.

Luego de los primeros 12 meses de quimioterapias, Tolosa llegó al INCan, para continuar con el tratamiento, ahí le informaron que el mieloma múltiple le había desgastado cuatro costillas izquierdas, tres derechas, y la mitad del coxis.

“Los comen de inmediato son muy rápidos, aún con las quimios me comieron fémures, huesos de las piernas y de la rodilla principalmente. En la lumbar cuatro también me hicieron una ruedita, lo dejó como hueso con tuétano”, relató.

De acuerdo con el doctor Espinoza Zamora cuando el mieloma múltiple se activa, las células de la médula ósea llamadas osteoblastos, cuya función es fortificar los huesos, disminuyen su función, esto genera una descalcificación y desmineralización.

“De ahí que los huesos de la gente con mieloma múltiple son frágiles y quebradizos, esto se traduce en dolores de huesos y fracturas patológicas, dijo el médico del INCan.

“La parte del esqueleto que más sufre es la columna vertebral, los pacientes se pueden fracturar las vértebras con la consecuente compresión de las raíces nerviosas, al comprimirse hay debilidad en piernas y brazos, ésta genera dificultad para moverse o caminar confina al paciente a una silla de ruedas o camilla”, sostuvo.

Hoy en día Víctor usa una faja especial con varillas para mantener los huesos de la columna en su lugar y un bastón, a diario recibe morfina para aguantar el dolor, producto de las casi 150 quimioterapias, y 40 radicaciones desde que tiene la enfermedad.

Víctor dice que le agradece a Dios que le haya dado esa enfermedad, porque con ella aprendió a amar la vida, amarse a mí mismo, a las personas a quererlas y respetarlas, pero además pudo conocer gente maravillosa.

A lo largo de su carrera que inició en 1980 en Guadalajara, Víctor Tolosa ha entrevistado a artistas como Tom Cruise, Meryl Streep, Stan Lee, María Félix, entre otros, sin embargo, mencionó que ahora le gustaría conversar con Tina Turner.

“El mieloma cambió mi vida, soy reportero, me gusta estar en la calle buscando la nota, es una etapa, sé que va a terminar, y seguiremos en lo mismo o vienen cosas nuevas no lo sé”, dijo.

Víctor además de continuar su trabajo como reportero en el mundo del espectáculo, quiere hacer conferencias para crear conciencia en la población sobre el mieloma múltiple; prepara un libro, donde además de contar su experiencia, dará consejos, de cómo las personas se puedan reír de esta enfermedad.

Sin embargo, no todo es fácil, tengo nueve años con dolores brutales, no puedo vivir como una persona normal, no puedo brincar, viajar en coche y en avión es fatal, todo es secuela de las quimios”.

“Mi vida se ha detenido en 50 por ciento, mi día se reduce a que a las 4 de la tarde no puedo moverme, cuando llego a casa y me pongo a escribir, prefiero descansar porque el dolor es intenso”, dijo.

El mieloma múltiple no sólo afecta los huesos también lo hace con el riñón, lo cual limita su función, esto genera que el paciente requiera diálisis y en ocasiones hemodiálisis.

“Es una enfermedad maligna de la sangre que afecta propiamente la sangre, así como fracturas patológicas e insuficiencia renal en porcentaje considerable, se detecta principalmente por problemas óseos, fatiga, anemia y la presencia de posibles fracturas patológicas”, apuntó José Ramiro Espinoza Zamora.

El doctor explicó que para identificar el mieloma múltiple es importante detectar las molestias y sobre todo revisar los estudios de laboratorio que no se tenga un calcio elevado, globulinas elevadas, entre otros factores.

“Cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene mieloma múltiple, hay tres cosas que tenemos que hacer, primero estudios de sangre para detectar anemia, globulinas elevadas, hipercalcemia y falla renal”, expuso el galeno del InCan.

En la actualidad Víctor Tolosa Recibe cada año de cinco a seis quimioterapias para reforzar los huesos y que estos aguanten.

Así como Víctor existen miles de personas en México que viven a diario los estragos del mieloma múltiple, por ello, el periodista junto a varios médicos y la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, reunen firmas en change.org, para solicitar la atención del cáncer en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Seguro Popular.

Víctor no pierde la esperanza de algún día poder reunir las firmas que necesita para cambiar la vida de muchas personas con mieloma múltiple, quienes a diario le dan las gracias a través de sus redes sociales, pues ellos sólo tienen fuerza para combatir al cáncer.