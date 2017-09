Cuidados en caso de sufrir picadura de insectos

Guadalajara, 9 Sep (Notimex).- El jefe del servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Ramón Iván de Dios Pérez, informó sobre qué hacer en caso de sufrir una picadura de insecto no venenoso.

Señaló que picaduras de insectos que no poseen enzimas venenosas capaces de destruir la piel, como los escarabajos y las hormigas, si bien es cierto, no ameritan atención inmediata, es preciso brindar algunos cuidados para no empeorar la lesión.

El especialista indicó que en consulta son frecuentes los casos en los que hay una fuerte infección luego de una picadura, pero, contrario a lo que se piensa, esto no es causado por el insecto, sino por los malos hábitos de higiene y cuidado de la persona afectada.

“La picadura de la mayoría de los artrópodos sólo causa comezón, ardor y en algunos casos dolor intenso, pero si nos rascamos el área y nuestras uñas están sucias, lo que hacemos es contaminar la piel, lo que da como resultado una celulitis, una infección que no es causada por el insecto, sino por nosotros mismos”, explicó.

En este sentido consideró importante hacer un lavado continuo de manos antes y después de ir al baño, así como antes de preparar alimentos y tocar lesiones en la piel tipo picadura.

Una higiene adecuada dura alrededor de un minuto e incluye todas las partes de la mano (palmas, dorso, en medio de los dedos, las uñas).

Insistió en que muchas veces puede parecer inofensivo tocar una herida con las manos aparente limpias.

Pero se debe tomar en cuenta que muchos de los objetos con los que se interactúa todos los días, incluyendo el dinero, contienen bacterias que pueden causar una infección muy grave en tejidos de la piel cada vez más profundos.

Si se presenta este problema, el paciente debe ir a consulta con su médico familiar, quien de ser necesario prescribirá fármacos para disminuir la infección, la inflamación y el dolor.

El médico recordó a la población que algunas arañas, como las llamadas “violinista” y “viuda negra”, así como los alacranes, sí son venenosas para el ser humano y ponen en riesgo la vida.

Por ello, dijo, si después de una picadura se presenta ulceración en la zona, salivación, náuseas y dificultad para respirar, el paciente debe ser traslado de inmediato al servicio de Urgencias más cercano.