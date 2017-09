Carnes blancas son riesgosas si no se consumen con higiene

Guadalajara, 5 Sep (Notimex).- El experto Gibrán Melchor Villanueva Ortiz dijo que aunque popularmente se prefiere a la carne de pollo y pescado O “blanca”, por encima de la carne de cerdo y res o “roja”‘, también implica riesgos a la salud si no se consume bajo buenas medidas higiénicas.

El médico adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 167 del IMSS Jalisco agregó que la carne blanca es un reservorio importantísimo de microorganismos nocivos para la salud humana como la salmonella y laschigella.

Causantes ambas de cuadros clínicos de deshidratación que afectan más gravemente a los niños menores de 5 años y a personas que cursan la tercera edad.

Apuntó que a raíz de un contagio de estas bacterias pueden comenzar síntomas de fiebre tifoidea, una infección dolorosa y molesta del aparato digestivo, entre otras patologías que siempre deben ser atendidas por personal de salud para reducir las probabilidades de agravamiento.

Villanueva Ortiz detalló que al ingresar al cuerpo luego de ingerirlos por carne contaminada, “los microorganismos se van directamente al intestino, y ocasionan dolor de estómago, náuseas, vómito y aumento en el número de defecaciones que se realizan en un día”.

“Normalmente una persona defeca de dos a tres veces cada 24 horas, pero si esta cantidad aumenta ya lo consideramos diarrea, y puede derivar en una fuerte deshidratación”, enfatizó.

El experto explicó que si no se conservan en refrigeración, no se consumen rápidamente, no se preparan con higiene o no quedan lo mejor cocidas posible, las carnes de pollo y pescado “se contaminan fácilmente y se vuelven un foco latente de infección”.

“Al cocinar, antes que nada tenemos que lavarnos muy bien las manos y todos los utensilios que vayamos a necesitar, no hay que dejar la carne a medio cocer y hay que evitar que se acerquen las moscas, porque transportan muchas bacterias”, indicó.

Por ello, recomendó que al adquirir productos cárnicos, “lo mejor es que tengamos la precaución de ir a establecimientos que tengan la certificación de un rastro”.