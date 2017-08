Vasectomía sin bisturí no causa impotencia, ni cáncer: IMSS

México, 12 Ago (Notimex).- La vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar altamente efectivo que no afecta la actividad sexual, no causa cáncer y en general no tiene riesgos para la salud.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 99.9 por ciento de las cirugías practicadas son no reversibles, aunque existe la posibilidad de que uno de cada mil casos se pueda recanalizar.

Con un corte de 0.5 centímetros, se ligan y cortan los conductos para impedir el paso de los espermatozoides, aunque éstos se siguen produciendo y son absorbidos por el organismo, explicó Miriam Ramírez Cortés, responsable de la oficina de Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 14 “Aeropuerto” del IMSS en la Ciudad de México.

“Entre los beneficios de la vasectomía sin bisturí, mencionó que están la de ser un método anticonceptivo permanente, no requiere hospitalización, la recuperación es rápida, y permite al varón regresar rápidamente a sus actividades”.

Manifestó que es el método ideal en el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos y aclaró que la vasectomía “no produce impotencia ni cáncer; no disminuye la libido ni la capacidad para tener orgasmos”.

Ramírez Cortés indicó que este procedimiento se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el derechohabiente esté satisfecho con el número de hijos concebidos y lo solicite de manera voluntaria a su médico; se realiza con anestesia local en u tiempo aproximado de 20 minutos.