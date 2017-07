Pacientes con trastornos deben respetar los medicamentos

México, 25 Jul (Notimex).- Cambiar la marca de medicamentos o sustituirlos por otros contrarios a los que recetó el médico pueden no funcionar o generar efectos adversos, en especial si se trata para pacientes trastornos mentales, recalcó el doctor Rafael Maciel.

El director médico de Apopharma sostuvo que en muchos de los casos los vendedores de las farmacias sugieren a los pacientes medicamentos de menor costo a los que aparecen en las recetas médicas, una situación que llega a perjudicar el tratamiento de los pacientes con algún tipo de trastorno mental.

“Hay que trabajar en la no sustitución (de medicamentos) cuando aplique en casos como los de padecimientos de esta índole. Sí no hay control en la depresión el paciente tiene remisiones y si hay una ansiedad el paciente no cura su ansiedad”, subrayó.