Hospital General de Temixco alista campaña de donación de sangre

México, 24 Jul (Notimex).- El próximo jueves 27 de julio, en el Hospital General de Temixco se realizará una jornada de donación de sangre, por lo que las personas interesadas en participar deberán acudir en ayunas a partir de las 07:00 horas.

El Gobierno de Morelos explicó que ello forma parte de las campañas permanentes que realiza la Secretaría de Salud, a través de Servicios de Salud de Morelos (SSM), para generar conciencia sobre la importancia del tema.

El director de la Unidad, Roberto González Carcaño, dijo que serán ocho horas continuas en las que las personas podrán acercarse y convertirse en héroes regalando vida, toda vez que iniciarán desde las siete de la mañana.

“La sangre es un elemento importante para los tratamientos programados e intervenciones de emergencia, por lo que contar con una reserva es fundamental para otorgar una atención oportuna a los pacientes”, destacó.

No obstante, resaltó que no todas las personas son aptas para la donación pues requieren contar con un estado óptimo de salud, entre otras medidas precautorias, como no haber padecido hepatitis después de los 10 años.

“Necesitan cubrir requisitos como ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 50 kilogramos, no presentar gripa ni ninguna alteración, no padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa o de transmisión sexual”.

Tampoco pueden donar quienes hayan sido operados en los últimos 12 meses, o vacunado contra la rabia en el último año; mientras que las mujeres no deben estar embarazadas, ni lactando, anotó.

Refirió que “existe un tabú sobre que las personas con tatuajes o perforaciones no pueden ser donadores, sin embargo es totalmente falso, ya que en estos casos, el único requisito es que lo hayan realizado un año antes de la donación”.