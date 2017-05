Niños de Jalisco reciben implantes cocleares para recuperar audición

Guadalajara, 4 May. (Notimex).- En los últimos tres años se han colocado 38 implantes cocleares a niños de Jalisco para solucionar la pérdida auditiva, informó el titular del Seguro Popular en el estado, Celso del Ángel Montiel Hernández.

Indicó que el Seguro Popular ha establecido coordinación de esfuerzos y acciones con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para la atención de niñas y niños menores de cinco años que viven con una discapacidad auditiva.

Añadió que se atiende a los niños con esta discapacidad, derivada de la hipoacusia neurosensorial bilateral, y que sean candidatos a la implantación de prótesis cocleares, así como para su posterior rehabilitación auditiva con apoyo financiero del Programa Seguro Médico Siglo XXI.

El Programa Médico Siglo XXI es una de las tres carteras de servicios de salud que brinda el Seguro Popular, dentro de este programa se ofrece la cobertura de 149 padecimientos a todos los niños menores de cinco años.

Entre ellos, la hipoacusianeurosensorial bilateral, que se trata de la pérdida auditiva por afectación del oído interno o del nervio auditivo.

“Refirió que hace poco más de un año se realizó la primer colocación de implante bilateral en Jalisco, a una pequeña de seis años de edad, quien recibió atención psicológica, terapias de rehabilitación auditivo verbal, estudios de todo tipo, dos auxiliares auditivos externos y fue intervenida para la colocación de sus implantes cocleares”.

Patricia Armenta, madre de la menor, resaltó la importancia de una detección a tiempo, “cuando Yeret tenía menos del año de nacida yo notaba que dormía más de lo normal, no sonreía y no respondía a sonidos, al año dos meses la lleve al Hospital Zoquipan y al hacerle estudios me le diagnosticaron la hipoacusia neurosensorial bilateral”.

Al respecto, el titular del Seguro Popular dijo que “la causa de dicho padecimiento puede ser congénita de nacimiento o puede ser adquirida a lo largo de la vida tras un traumatismo craneal, por exposición constante a ruidos, e incluso el abuso de medicamentos como los antibióticos”.

Agregó que el costo de este tratamiento que incluye aparatos auditivos, medicamentos, terapias, cirugía y el implante coclear es de más de 540 mil pesos, monto que cubre en su totalidad el Seguro Popular.

En el país existen 18 hospitales acreditados para realizar este procedimiento con apoyo del Seguro Popular, en Jalisco es el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.