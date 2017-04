Mujeres embarazadas reciben atención especializada en el IMSS

Tijuana, 27 Abr (Notimex).- Toda mujer embarazada debe acudir puntualmente al médico para que le proporcione información y orientación sobre los mecanismos para prevenir factores de riesgo, proteger su salud y la de su bebé, afirmaron médicos del IMSS.

Abdel Karim Montoya, director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, resaltó la importancia de acudir regularmente con el médico familiar para una detección temprana en beneficio de ambos.

Explicó que la mejor recomendación para preservar la salud y evitar complicaciones en el embarazo es acudir a los exámenes médicos prenatales.

En este sentido, anotó que desde la primera visita, se le hace una prueba de embarazo para conocer con precisión en qué etapa de gestación se encuentra y prepararse sobre la posible fecha del parto, aunado a medidas cuidado, alimentación e higiene.

Aquellas mujeres que no acuden a atención prenatal, advirtió, corren el riesgo de que algunas complicaciones no se detecten y, por tanto, no sean tratadas a tiempo, lo que eventualmente representará un riesgo en la vida de la madre y el producto.

Señaló que los exámenes prenatales se programan cada cuatro semanas hasta la semana 28 de embarazo; cada dos semanas hasta la 36 y por último, una vez por semana hasta el parto.

Es importante que las mujeres acudan a sus consultas durante el embarazo para que su médico lleve un registro de su peso y talla, dijo.

También para llevar un registro de afecciones crónicas, como diabetes y asma, en caso de padecerlas brindar la atención oportuna y necesaria, en tanto que a la par se evalúa el crecimiento y desarrollo del bebé.

Se recomienda cumplir con las pruebas de diagnóstico prenatal, incluyendo análisis de sangre y de orina, así como exploraciones del cuello uterino, entre otras acciones.

“Montoya Carrillo destacó la importancia de cambiar algunos hábitos alimenticios y no consumir alcohol o tabaco durante la gestación y después del parto, ya que representan riesgos para el bebé”.

Las embarazadas reciben orientación sobre el consumo de vitaminas, ácido fólico, calcio y hierro en los en los consultorios del IMSS.

Informó que la gran mayoría de las mujeres son lo suficientemente sanas para dar a luz por medio del parto natural, situación que trae un sinnúmero de ventajas para la recuperación de la madre, convivencia, cuidado y contacto con el recién nacido.

El especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que sólo cuando se presentan complicaciones se recurre a la cesárea.

Recordó a la derechohabiencia que el IMSS cuenta con médicos familiares, ginecólogos especializados en el embarazo, parto y salud de la mujer.

También con enfermeras preparadas en las necesidades sanitarias de las mujeres, incluyendo los cuidados prenatales y la atención durante el parto, el alumbramiento y los atención posparto.