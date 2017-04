Autoridades combaten obesidad y desnutrición infantil con programa

Zapopan, Jal., 22 Abr (Notimex).- Los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (SSMZ), a través de la unidad Cruz Verde Santa Lucía y en conjunto con el Organismo de Nutrición Infantil (ONI) A.C; implementan un programa para combatir la obesidad y desnutrición infantil en la zona de Santa Lucía y Tesistán.

El subdirector de Cruz Verde Santa Lucía, Manuel Andrade, informó que el proyecto inició a mediados de 2016 y al momento se han atendido a alrededor de 200 niños y niñas de instituciones educativas.

El programa consiste en efectuar revisiones médicas y monitorear el desarrollo de infantes, de acuerdo con su edad. En caso de padecer síntomas de obesidad y desnutrición, se instruye a sus padres para alimentarlos de una manera adecuada, les ofrece paquetes de nutrición especial con una cuota mínima de recuperación.

“Para ello, hemos tomado grupos de niños, tenemos un kínder y una escuela primaria, a los cuales se les está dando seguimiento para hacer el estudio, digamos, primario”, indicó el subdirector.

Manuel Andrade explicó que la mala nutrición en esta población impide desarrollar defensas, lo que los vuelve susceptibles a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales de su entorno.

Añadió que el principal problema que han encontrado es la falta de cultura médica sanitaria de los familiares, que no saben o no tienen idea de cómo se transmiten las enfermedades gastrointestinales, del efecto de no dar una nutrición adecuada.

“Cuando los niños viven muy estresados en un ambiente familiar muy hostil, entonces los niños se estresan y la mayoría de ellos comen de más como un medio de defensa”, expuso el médico.

Además, personal de la unidad Cruz Verde Santa Lucía imparte sesiones de educación nutricional abiertas al público todos los jueves. Las personas interesadas en recibir asesoría pueden acudir al área de Pediatría de la unidad o recibir información a través de la línea telefónica 3624-8323.