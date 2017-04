Trastornos mentales en adultos surgen en la infancia o adolescencia

México, 21 Abr (Notimex).- La mitad de los casos de trastornos mentales y neurológicos se originan durante la infancia y la adolescencia, además de ser una de las tres principales causas de mortalidad por suicidio en personas de entre 15 y 35 años.

La presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, Rosa Isela Mézquita, dijo que los trastornos psiquiátricos en los menores de edad no han recibido la atención que merecen y por lo regular se atienden los problemas en población adulta.

En entrevista, resaltó que se podrían prevenir problemas mayores, si los padres de familia tomarán acciones desde la infancia de sus hijos con consultas a orientadores, psicólogos o psiquiatras sobre cambios en la conducta que en ocasiones parecen normales, pero no lo son.

“Eso es parte de la prevención para que no detonen los trastornos y no lleguen a una psicopatología y que tengan que llegar a una atención de tercer nivel. La ansiedad es un fenómeno mundial, no sólo de México, es el trastorno más frecuente en la población”, indicó.