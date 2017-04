Paciente de tuberculosis combate la enfermedad en el Seguro Social

Guadalajara, 13 Abr (Notimex).- Raymundo Torres Mercado, esposo, padre de tres hijas y empleado de una empresa de la industria alimenticia, logró combatir por segunda ocasión la tuberculosis gracias a un tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los años 2001 y 2016 serán inolvidables para Raymundo porque fueron los que lo enfrentaron a la realidad de una patología común, pero altamente mitificada, la tuberculosis, y le dieron una gran lección: cuidar la salud día a día es esencial para afrontar los retos que en ocasiones trae la vida.

Recordó que en 2001 fue cuando tuvo la primera sintomatología, perdió aproximadamente 16 kilos en mes y medio, le daba fiebre por las tardes, pero no tenía tos con flema.

“Fui con doctores en lo privado, pero me daban tratamiento para infecciones; me hicieron pruebas muy caras hasta que me diagnosticaron en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 48 del Seguro Social en Jalisco, pero como no seguí el tratamiento, por cuestiones de uno, burro, tuve una recaída”, admitió.

Ante esto, el caso fue remitido a Segundo Nivel de Atención, a la Unidad de Infectología para un tratamiento más personalizado, y el paciente se curó en 2012.

Como en muchos mexicanos, la mycobacterium tuberculosis estaba inactiva en su organismo y se reactivó por una baja inmunológica, pero la vida volvió a ser la misma hasta el 2016, cuando Raymundo tuvo una reinfección.

El epidemiólogo de la UMF No. 48, Juan José Atilano García, quien atendió el caso, hace referencia a que el derechohabiente volvió en mayo de ese año a revisión médica luego de padecer dificultad respiratoria, escalofríos, sudoraciones y expectoración.

Añadió que después de descartar varios diagnósticos, se realizó nuevamente una prueba y dio positiva a tuberculosis pulmonar, por lo que se inició un tratamiento durante seis meses, con resultado exitoso.

Recalcó que el paciente sanó en su primer tratamiento, así que cuando volvió de nuevo analizaron su caso, incluso con la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), porque podría tratarse de una bacteria resistente, pero encontraron que fue reinfectado.

“Por sus actividades está expuesto a cambios bruscos de temperatura y tiene contacto con mucha gente. Como él ya había pasado por un proceso similar, esta vez siguió al pie de la letra el tratamiento y no hubo necesidad de enviarlo a una unidad hospitalaria. La enfermedad desapareció en diciembre del año pasado”, dijo el experto.

“Tuve un dolor de huesos que no le deseo a nadie”, añadió Raymundo, quien agregó: “Comía, pero todo me sabía a fierro. La primera vez me asusté porque dije ‘me estoy muriendo en vida’, y lo peor de todo es que no sabía ni de qué; tenía miedo porque tengo tres niñas chiquitas, a mi esposa, y yo soy el sostén de la casa”.

Manifestó que ahora se siente curado y muy feliz, con muchas ganas de sacar adelante a su familia y “echarle ganas, darle gracias a Dios porque está uno vivo”.

El paciente confiesa que la primera vez que escuchó la palabra “tuberculosis” pensó en lo que históricamente representaba y la asoció a la muerte, pero ahora él mismo es ejemplo de la cura.

“En el IMSS me trataron muy bien, le soy honesto, todos los médicos, enfermeros y enfermeras estuvieron al pendiente, yo me llevo un buen sabor de boca”, aseguró.