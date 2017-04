Paciente con apnea del sueño recibe tratamiento adecuado en Seguro Social

Guadalajara, 8 Abr (Notimex).- Dolor de cabeza intenso y náuseas matutinas muy fuertes, llevaron a Mario Casas Villagrana a requerir de ser trasladado al servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

Señaló que previo a este evento, ya había tenido éste y otros síntomas como lo es el ronquido y la somnolencia, pero su malestar lo asociaba a una baja de glucosa o a la elevación de colesterol y triglicéridos, considerando que padecía de obesidad.

“En el transcurso de mi trabajo me dormía muchas veces en el día, de estar platicando o de estar viendo la televisión o ir manejando me quedaba dormido en los semáforos, tenía mucho dolor de cabeza, tuve una pausa de respiración de 40 segundos”, indicó.

Después de su ingreso a Urgencias, fue diagnosticado con apnea obstructiva del sueño en la Clínica del Sueño, de manera multidisciplinaria se le envío a la Unidad Metabólica, ya que su exceso de peso corporal era un factor de riesgo que originaba este trastorno del sueño, el cual ponía en muy alto riesgo su vida.

“Me pasó en mi carro con mi esposa que ya iba a pasarme un alto, yo iba con los ojos abiertos pero en realidad iba dormido manejando”, recordó.

El manejo de la apnea de Mario, implicó el ser sometido a una cirugía de bypass con lo que a la fecha ha conseguido bajar 48 kilos de peso, además del uso permanente de un dispositivo conocido como CPAP que le fue proporcionado en la Clínica del Sueño del mismo nosocomio del IMSS.

“Ahora que uso mi CPAP controlo mi problema en el día, ya no me duermo tanto, para mí la apnea era desconocida, pensé que sólo roncaba y ya, pero mi esposa me decía que no respiraba, fue cuando me empecé a preocupar”, indicó.

El actual subdirector médico en el turno nocturno del Hospital de Especialidades y fundador de la Clínica del Sueño, Rubén Santoyo Ayala, señaló que este equipo le es otorgado a los derechohabientes sin ningún costo para un tratamiento de la apnea del sueño, el cual es de por vida.

“Actualmente todo paciente derechohabiente tiene su CPAP, uno automático cuesta alrededor de 15 mil pesos, la renta aproximadamente mil 500 pesos al mes, pero ahora este gasto lo está haciendo el Instituto”, indicó el especialista del Seguro Social.

El señor Casas, se dedica a la venta de productos de una cadena panificadora, luego de controlar su apnea del sueño, ha logrado retomar su vida personal y laboral, se siente mucho mejor y con más energía durante el día.

“El CPAP es como una grabadora chiquita, viene con su mascarilla y su inyectador de agua y se utiliza el aparato de seis a siete horas diarias, en la noche cuando me acuesto me lo pongo, y es lo que me ayuda a controlarme en el día”, refirió.

Indicó que otros síntomas como el mal humor o la falta de concentración durante el día, orinar hasta diez veces por la noche, así como los dolores musculares que acompañan frecuentemente a la apnea del sueño cesaron también, por lo que su calidad de vida ahora es mucho mayor.