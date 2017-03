Paciente lleva vida saludable para conservar función renal

Guadalajara, 11 Mar (Notimex).- Cristina Flores tiene una dieta sana y actividad física moderada, además se apega a tratamiento médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco, por lo que no ha requerido ser dializada en ocho años.

Tiene 84 años de edad y desde hace ocho fue detectada con diabetes y con daño renal a raíz de una caída que le hizo solicitar atención médica, y es que Cristina Flores Sánchez no tenía síntomas de sus niveles elevados de glucosa, ni tampoco de la nefropatía que ya había desarrollado.

Fue diagnosticada en el Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco y de inmediato acató las recomendaciones de sus médicos tratantes en el sentido de modificar sus estilos de vida a unos más saludables, que incluyeran una dieta sana y balanceada, además de actividad física moderada, sin olvidar el tratamiento médico.

“Me dijeron que tenía que bajar de peso, llevar una dieta y tomar mis medicamentos. Actualmente como ‘tantito’ arroz, ‘tantitos’ frijoles, queso panela, a veces sopita, una media taza, pan de caja, etcétera”, explicó.

Los cambios de hábitos significaron renunciar al consumo de refrescos y sal, así como la restricción de ciertos alimentos, pero gracias a su disciplina y responsabilidad como paciente, aún logra mantenerse activa.

“Me dijeron que la coliflor me sofocaba, me quitaron la leche, los dulces, los quesos, todos los refrescos, nada de sal y gracias a Dios me ha ayudado mucho a mi salud. Nada más camino 30 minutos diarios, yo solita salgo, doy mi caminadita y regreso a casa a hacer mi ‘quehacercito’, a veces todavía hago de comer”, detalló la paciente.

En los últimos ocho años, la señora Cristina no ha requerido tratamientos de sustitución como lo son la diálisis y hemodiálisis, de hecho, de acuerdo con sus médicos tratantes, ha conservado, aunque disminuida por su enfermedad, su función renal, por lo tanto la progresión del daño al riñón se ha podido controlar e, incluso, retrasar.

De continuar con el mismo estilo de vida sano y su tratamiento que incluye la toma rigurosa de medicamentos para controlar su diabetes, hipertensión y colesterol, así como para lograr disminuir el nivel de proteínas en la orina, ella incluso podría no necesitar de ser dializada, por lo menos en algunos años más.

A la fecha, la señora Cristina comenta que goza de un buen estado de salud. “La enfermedad me cambió la vida para bien. Me siento muy bien, no me siento cansada, no tengo dolencias, como si no estuviera enferma, eso sí a tomar la medicina y a cuidarse”, expresó

También agradeció la atención médica que le ha brindado la institución. “Muy bien, me han tratado muy bien mis médicos, han sido como mis ángeles en este proceso”, expuso.