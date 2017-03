Expo Guadalajara albergará al Congreso Nacional de Diabetes

Guadalajara, 11 Mar (Notimex).- Expo Guadalajara será sede del XXIX Congreso Nacional de Diabetes, que se realizará del 23 al 25 de marzo y es organizado por la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), informó el titular de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada.

Indicó que la SSJ se sumará a las actividades del evento con el propósito de reforzar el trabajo preventivo entre la población luego de emergencia sanitaria para obesidad y diabetes emitida por el secretario de Salud del Gobierno Federal, José Narro Robles, el pasado 14 de noviembre del 2016.

Cruces Mada explicó que el objetivo es promover la prevención y la educación en diabetes para evitar el desarrollo de consecuencias derivadas de un mal control de la enfermedad, lo que puede afectar la calidad de vida de las personas.

“Hoy día, en Jalisco se cuenta con 600 mil diabéticos, de los cuales se calcula que alrededor de 200 mil no están diagnosticados, con una prevalencia del 7.9 por ciento de la población, lo cual coloca a Jalisco como el lugar 23 a nivel nacional”, indicó el secretario de Salud.

Asimismo, señaló que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 de medio camino, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de cinco a 11 años de edad disminuyó de 34.4 por ciento en 2012, a 33. 2 por ciento en 2016, por ello destacó la importancia de evento que se realizará en esta ciudad.

Por su parte, el director general de salud Pública, Jorge Sánchez González, dijo que la diabetes es una de las enfermedades que controlada no manifiesta complicaciones secundarias.

“Es la segunda causa de ceguera, después del glaucoma, la primera causa de amputaciones no traumáticas y pareciera que no nos importa como sociedad y no nos estamos cuidando, no acudimos hacernos un diagnóstico oportuno”, puntualizó.