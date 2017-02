Musicoterapia, un complemento en el tratamiento psicológico

México, 11 Feb (Notimex).- La musicoterapia se ha convertido en un complemento importante para resolver problemas psicológicos, sobre todo, en el trastorno de las emociones, afirmó el psicólogo Víctor Hugo de la Cruz.

“La música es un complemento esencial que la mayoría de los terapeutas utilizamos para que el paciente se reincorpore a su vida normal tras padecer problemas emocionales como angustia, estrés, enojos, tristeza o ansiedad”, explicó el experto en Psicoterapia Gestalt y Terapia Existencial.

La selección de la música es a juicio de cada especialista. Hay quienes en su consultorio ponen música para tranquilizar al paciente cuando éste llega muy alterado y requiere ir desahogando poco a poco sus emociones para llegar a un punto de estabilidad.

“Sin embargo, no a todos les funcionan los mismos ritmos ni los mismos acordes porque cada paciente es distinto y primero hay que evaluarlos. Me ha tocado que la música de ópera o cantos tibetanos, por ejemplo, los altera mucho o los deprime más.

“Aunque los cuencos son fundamentales para solucionar problemas de insomnio, hay personas que los sienten como un ataque a sus oídos y les aburre o de plano, los mantiene en un estado de letargo y tampoco nos ayuda”, indicó en entrevista con Notimex.

En otros casos, señaló, “hemos comprobado que la música del pasado, incluso pop o rock, les produce placer porque justamente los regresa a su infancia para recordar algún momento importante en su vida, y de ahí partimos para averiguar qué sucedió después que haya alterado su conducta y hoy tenga una inestabilidad emocional”, señaló De la Cruz.

El camino a escoger depende mucho del enfoque terapéutico que se le quiera dar al paciente, “porque hay colegas que intentan detener una emoción y explorarla, mientras que otros buscan hallar la emoción y liberarla”.

En ocasiones, expuso, la musicoterapia sirve para lograr que el paciente se concentre en aprender, en corregir las alteraciones de su conducta o cuando padecen psicosis y autismo. También funciona para tratar problemas de autoestima y adicciones.

“Sucede así, porque el ritmo está claramente relacionado con el desarrollo de una mejor motricidad y equilibrio corporal. La vibración generada por diferentes instrumentos junto con otros elementos musicales, permite trabajar sensaciones mermadas por diferentes patologías”.



El especialista subrayó que la música puede contribuir para calmar drásticamente los sentimientos que están influyendo en el paciente, pero tampoco existe una fórmula perfecta porque depende mucho de cada persona, lo que para un joven puede ser ideal, para un adulto se convierte en tortura.

Detalles como la respiración deben ser analizados a profundidad para poco a poco ir consiguiendo un estado de ánimo distinto.

“Incluso, me atrevo a decir que a muchas personas no les sirve la música y es sorprendente que digan que no les ayuda a relajarse, pero sucede y así es la perspectiva de cada ser humano”, puntualizó De la Cruz