Suman 16 decesos por influenza en Nuevo León; fortalecen vacunación

Monterrey, 24 Ene (Notimex).- La temporada invernal vigente registra 208 casos de influenza y 16 fallecimientos, por lo que la Secretaría de Salud en Nuevo León, las delegaciones del IMSS e ISSSTE, entre otras instituciones del sector, fortalecerán las acciones de vacunación contra la enfermedad viral.

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, acordó con el delegado del IMSS en la entidad, Francisco Javier Mata Rojas, promover entre derechohabientes la aplicación del biológico y evitar que los casos sigan a la alza.

En lo que va de la temporada invernal, que inició en octubre pasado, se han presentado 208 casos de influenza, de los cuales 184 son AH1N1, mencionó el funcionario estatal.

De no tratarse a tiempo la enfermedad, puede traer serias complicaciones sobre todo para los pacientes quienes no cuentan con la protección del biológico y que padecen alguna enfermedad crónica no controlada, insistió.

Refirió que de las 16 personas fallecidas por influenza, la mayoría de ellas corresponde a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ello, apuntó, las autoridades del sector salud se dieron a la tarea de instalar módulos de vacunación, que vienen a sumarse a los que ya operan en las distintas unidades de salud, para reforzar la misma.

“La aplicación de la vacuna no duele y les va a proteger durante esta temporada” y se aplica principalmente a las niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica, así como al personal de salud, manifestó De la O Cavazos.

La semana pasada, la Secretaría de Salud instaló un módulo en el Pabellón Ciudadano donde se inmunizó a más de 700 personas.

“Para nosotros es muy importante unir esfuerzos y trabajar coordinados porque así podemos llegar a una mayor cantidad de ciudadanos”, dijo.

En instalaciones del IMSS, también se procede a “concientizar a la población de la importancia de vacunarse, la vacuna es segura y es gratuita”, comentó.

El funcionario estatal insistió en reforzar las medidas preventivas como lo es evitar los cambios bruscos de temperatura; abrigarse bien si van a salir; consumir frutas ricas en vitamina C; al estornudar cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o el ángulo interno del brazo y lavarse frecuentemente las manos.