Neurólogo mexicano crea programa para tratar la epilepsia en Canadá

Toronto, 11 Ene (Notimex).- La epilepsia afecta a 50 millones de personas en el mundo y en el 30 por ciento de los casos ya no responden al tratamiento con medicamentos, lo que llevó al neurólogo mexicano José Téllez-Zenteno a crear un programa de cirugía especial en la canadiense Universidad de Saskatchewan.

Téllez-Zenteno indicó que hay diferentes tipos de crisis convulsivas, pero las que más conoce la gente son las crisis generalizadas, aunque también están las crisis parciales complejas.

“En el 50 por ciento de los casos puede existir una causa directa como un trauma, crisis febriles durante la infancia, antecedentes de hipoxia durante el nacimiento, a veces pueden ser infecciones en el cerebro, que son factores de riesgo para desarrollar epilepsia, pero en muchos casos no hay ningún factor directo relacionado con el desarrollo de crisis y aun así el paciente tiene epilepsia”.

Agregó que hablar de epilepsia no es algo sencillo, por el estigma que la rodea, aunque sea una de las más comunes enfermedades neurológicas que afecta a 50 millones de personas en el mundo, destacó Radio Canadá Internacional.

En la actualidad los medicamentos ya no les hacen efecto a un 30 por ciento de los pacientes, pero hay nuevas tecnologías como la cirugía que dan nuevas esperanzas para afrontar esa enfermedad.

“La epilepsia se diagnostica primero con la historia clínica y luego ayuda el electroencefalograma, una prueba donde se ponen electrodos en la cabeza del paciente para saber que tiene epilepsia. Y en estos días el uso de la resonancia magnética es muy importante porque permite identificar lesiones que pueden estar relacionadas con las crisis”.

La resonancia magnética ha avanzado muchísimo y ahora con los nuevos aparatos podemos identificar lesiones que 20 años antes no las podíamos ver, indicó.

Hay muchos pacientes que tienen epilepsia en una parte específica del cerebro. Estos pacientes se pueden operar y les puede ir muy bien, las crisis se pueden curar, destacó Téllez-Zenteno.

El neurólogo señaló que en Canadá y en todo el mundo existe un gran boom por la cirugía de epilepsia. Y esta es una de las aportaciones en las que ha participado desde que se creó el programa en Saskatchewan y donde han operado a unos cien pacientes en la provincia en los últimos 10 años.

Téllez-Zenteno se especializó en neurología en México y decidió hacer un posgrado en epilepsia. Eso lo llevó a Canadá en la década de 1990. En poco tiempo, junto a otros colegas, le dio a la provincia de Saskatchewan algo que ésta no tenía. La cirugía de epilepsia. Su experiencia lo llevó hasta Tayikistán.

Se estima que el 80 por ciento de personas que padecen epilepsia viven en países en vías de desarrollo como en Latinoamérica, donde tiene mayor prevalencia e incidencia de epilepsia comparada con naciones desarrolladas como Canadá.

Las razones pueden ser diversas, pero en Latinoamérica existen muchas infecciones como la cisticercosis, entonces muchísimos casos de epilepsia se relacionan con la infección, algunas otras enfermedades parasitarias, por ejemplo en África, encontramos entonces una gran proporción de casos en países en desarrollo porque todavía hay muchas infecciones que no se tratan correctamente.

El doctor Téllez-Zenteno está trabajando también con la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional contra la Epilepsia para establecer un programa médico para los epilépticos en Tayikistán. Y le gustaría que su país de origen acceda también a los últimos adelantos para curar esa enfermedad.

México es un país gigantesco que tiene más millones de habitantes que Canadá y necesitan más programas. He viajado mucho a México a dar pláticas, he colaborado con algunos colegas, siempre me he mantenido conectado y creo que sí, hace falta abrir más programas de epilepsia serios en el país.