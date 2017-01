Resonancia magnética nuclear detecta estado de implantes de mama

México, 10 Ene (Notimex).- Visualizar implantes de silicón en mamas, detectar venas varicosas y determinar la calidad de la carne, es posible gracias a la tecnología de resonancia magnética nuclear, aseguró el investigador Eduardo Enrique Benítez Read.

El también profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua indicó que en México, en el Centro de Resonancia Magnética y con un equipo de imagenología, se pueden visualizar estructuras del cuerpo humano, de animales, plantas y materiales.

De este modo, explicó, se desarrolló un proyecto para visualizar implantes de gel de silicón en mamas, especialmente en la mujer, con el cual se puede “determinar si estos implantes están en buen estado o están rasgados, y en caso de estarlo ver hacia dónde se fue el silicón”.

En declaraciones al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el experto detalló que en el Centro a su cargo también se realiza imagenología tridimensional de vasculatura tanto de venas como de arterias.

“Diseñamos los protocolos para ver, por ejemplo, venas varicosas en tercera dimensión y para un angiólogo puede ser más fácil determinar si hay alguna alteración, si tiene colesterol, estenosis o algún aneurisma”, destacó.

Asimismo, detalló que la tecnología es utilizada en otros países como Alemania para determinar la calidad de la carne ya sea de origen vacuno, productos avícolas o porcinos de manera obligatoria, mientras que en México se espera que eso pase también en algunos años.

El investigador subrayó que la resonancia magnética nuclear es la modalidad más avanzada de la física experimental, la cual no tiene efectos radioactivos ni destructivos en el cuerpo humano.

“La resonancia magnética nuclear es una modalidad no invasiva, no destructiva, no ionizante e inherentemente tridimensional”, precisó.

Eduardo Enrique Benítez Read ha basado sus estudios en esta rama, una de las áreas de investigación más avanzadas de la física experimental, misma que lo llevó a fundar el Centro de Resonancia Magnética de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde actualmente funge como director.