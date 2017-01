México: Sin variación en 37 años brecha laboral de las mujeres

México, enero (SEMlac).- La brecha laboral de las mexicanas no ha variado en los últimos 37 años; sólo 47 por ciento de las mujeres en edad productiva participan en la fuerza de trabajo, pero el 60 por ciento lo hace en el mercado informal, jóvenes sin empleo, ni educación ni capacitación cuadruplica al grupo de los llamado ninis, en masculino.

Así resume en un primer párrafo el estudio Construir un México Inclusivo. Políticas y Buena Gobernanza para la Igualdad de Género, primera investigación de país sobre las brechas de género de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que cada año analiza la brecha entre mujeres y hombres de todos sus socios, pero no había profundizado en lo concreto.

El análisis, que será herramienta de cumplimiento de más de 75 recomendaciones, fue posible a petición del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y analizó la situación de educación, empleo y emprendimiento de las mexicanas.

Al presentar el estudio en el renovado auditorio Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de Gobernación, cinco voces coincidieron: México avanza en el cierre de la brecha entre hombres y mujeres, pero el avance es lento y los desafíos mayúsculos. Sólo en participación en el mercado estamos por debajo de Brasil, Argentina y Perú, y tenemos el ominoso segundo crítico estado de niñas embarazadas y baja productividad femenina.

La brecha laboral y de emprendimiento genera pobreza, menos oportunidades de desarrollo y menos ingresos, entre hombres y mujeres, pero sobre todo abandona el potencial económico de las mujeres, en un país con ocho años de crisis; si la desigualdad es un problema ético, hacer productivas a las mujeres es un asunto práctico.

Para entenderlo es que ahora la OCDE analiza, evalúa y recomienda: no bajar el ritmo a favor de la igualdad.

Un desafío urgente es la violencia de género, dijo José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la OCDE, como la cultura y el cambio de actitudes; el acceso a la justicia y el firme castigo al acoso sexual, para que las mujeres puedan desempeñarse en libertad, tanto como los hombres, sin prejuicios.

Esas demandas son idénticas a las diagnosticadas hace 37 años, indicó Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la OCDE, quien señaló que hay rezagos fundamentales para caminar a la igualdad.

El estudio permitirá profundizar las políticas ya iniciadas, y muestra que es necesario erradicar el machismo y la misoginia, destacó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al respecto, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo como responsable nacional de la política de género que el objetivo del estudio fue conocer los avances, pero sobre todo “identificar las acciones que tenemos que impulsar con más vigor para derribar las barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida económica y la toma de decisiones”.

Todas las voces en el auditorio reconocieron que México es hoy líder en la participación política de las mujeres, el 42 por ciento de ellas son diputadas al congreso de la nación, cifra en la que apenas es rebasado por Suecia en todo el mundo; pero en otros aspectos fundamentales hay rezago.

La investigación -se entregó su resumen ejecutivo- señala que mientras es casi universal la cobertura en educación de kínder a secundaria se ha descuidado a las niñas de uno a tres o cuatro años, etapa en la que se implantan los principales conocimientos para la vida.

Gurría, en su alocución, expresó que educación y medios de comunicación van de la mano para derribar estereotipos y formas de reafirmar la desigualdad; también dijo que urge crear conciencia, y que en México las acciones de los Estados de la República, donde hay mayor resistencia, también son urgentes.

En el escenario en el que se reconoció la importancia de que este sea el primer estudio de país de la OCDE, también se habló de la fortaleza del marco jurídico para la igualdad, de la trascendencia, a pesar de las resistencias, de los sistemas de igualdad y contra la violencia, de la obligación constitucional de todo el sector público por promover la igualdad, pero falta. Falta mucho, se insistió.