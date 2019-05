Sin trabajo en la capital, pero “con muchas ganas” de salir adelante

México, 1 May (Notimex).- Benjamín Vázquez tiene 35 años de edad, es técnico en informática, pero el desempleo y los trabajos temporales han marcado su currículo, pese a ello asegura tener “muchas ganas” de salir adelante.

La búsqueda de empleo lo ha llevado a distribuir “hojas de vida” en al menos 15 empresas, pero la respuesta es la misma: “nosotros le llamamos”; sabe que buscar trabajo en la Ciudad de México no es fácil, pues aunque hay muchos empleos disponibles también existe una gran competencia.

“La mayoría de las empresas están en Polanco o en Santa Fe, he visitado muchas, pero hasta ahora no he tenido respuesta, lo que más me preocupa son mis hijos; uno es un bebé y requiere muchos cuidados y mucho dinero”, afirmó en uno de los recorridos que realiza cada día desde su casa en la alcaldía Milpa Alta hasta Santa Fe, en Cuajimalpa, en busca de trabajo.