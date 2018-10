Hablemos del enfermo de Dennis Hof y otros

Hace unos días Julie Bindel publicó en el “Espectador” de Estados Unidos, un artículo relacionado con el candidato Trumpista al que calificó como una vil caricatura para quien las mujeres no eran más que artículos de consumo.

Dennis Hof, el mayor proxeneta de los Estados Unidos falleció y dijo que hablaría de él asqueada. También dijo que conocía el protocolo – “esperar a que por lo menos el cuerpo estuviera frío”.

Pero, dijo, “no correré ninguna cortesía esta vez, y estoy segura de que no estaré sola”. Hof, de 72 años, fue encontrado muerto en uno de sus burdeles, después de un largo fin de semana de celebración de su cumpleaños, organizado por el actor pornográfico Ron Jeremy. Al momento de su muerte, Hof, quien ganó la nominación de la Asamblea Estatal Republicana, esperaba ser un político electo en Nevada.

Hof era investigado por varios delitos sexuales contra las mujeres incluidos violación, trata de mujeres y explotación sexual. Él trataba a las mujeres como sucias. Le dijo a Julie Bindel que vender mujeres no era distinto a aplanar hamburguesas, y se pasaba su tiempo con otros hombres, que consideraban a las mujeres como mujerzuelas sin valor.

En 2011, Julie Bindel viajó a Nevada a investigar, para un medio de comunicación, la prostitución legalizada. Hof, que era propietario de una tercera parte de los 20 burdeles legales, le dio la bienvenida a ella y al equipo de documentación de la BBC radio, con quien viajaba. Además, Hof no podía haberle sido más útil, les mostró todas sus instalaciones, presentándoles a las mujeres que explotaba, y les relató historias de sus hazañas de todas las mujeres que había explotado.

Sus colegas deslumbrados por la hospitalidad de Hof, la interpretaron como amabilidad y generosidad. Pero para Julie Bindel, la interpretación era distinta. Hof simplemente partía de la premisa de que “cualquier publicidad es buena publicidad”. Hof era tan arrogante, que no tenía nada que temer al abrir sus negocios a la prensa, porque él había preparado a todas las mujeres en sus burdeles para hablar bien del “Papi”, como les exigía que lo llamaran.

Hof, autor de “El Arte del Lenocinio” (2016) fue la estrella de la serie de television de la HBO “Cathouse”, que era la historia del Rancho de las Conejitas de la Luz de la Luna. Para él, las mujeres no eran otra cosa que mercancías, tan fue así que hizo su fortuna a costa de las mujeres que explotaba.

Durante la visita de Julie Bindel a Nevada, le tocó presenciar cómo las chicas tenían que hacer la fila. Fue cuando llegó un prostituyente a uno de los burdeles y sonó una campana y todas las mujeres que estaban libres tenían 60 segundos para presentarse en el salón principal. Eran arriadas como ovejas y tratadas como basura. Tenían que usar faldas muy cortas y tacones altos y tenían que formarse en línea con una sonrisa hasta que el prostituyente eligiera.

Bindel vio como Hof exigía sexo de las mujeres como si estuviera pidiéndoles una taza de café. Una mañana, mientras Julie Bindel estaba entrevistando a Hof en uno de sus burdeles, en la mitad de nada, él interrumpió la conversación, tronó sus dedos a una de las chicas y le gritó: “¡Hey, hoy todavía no me la has chupado!”. La pobre mujer joven, humillada y traumatizada, fue arrastrada a una de las habitaciones, para salir de ahí quince minutos después, junto con Hof, que venía golpeándose el pecho como si fuera Tarzán.

A pesar de que a Hof le gustaba presentarse como un proxeneta magnánimo que se preocupaba sinceramente por las mujeres que vendía, la mejor descripción de él es la que viene de las mujeres que abusaba y explotaba.

“El Papi vende nuestros hoyos, nuestros orificios, como si fuera un empresario como cualquier otro”, lo describió Candy. “Para él, somos nada, solo muñecas penetrables con las que podía ganar mucho dinero”.

Julie Bindel dijo que presenció un montón de casos en los que Hof habló y trató a las mujeres en sus burdeles como si fueran pollos de desecho. Decía Hof que “las mujeres ya no sirven después de que cumplen los 21 años”. Él era conocido por hacer citas sólo con mujeres en situación de prostitución, porque “ellas dan el mejor servicio”. Hof era un narcisista y un misógino. Y como dice Julie Bindel, el mundo es ahora mejor sin él.

Y no sé por qué al estar redactando mi columna, se me vino a la mente un personaje profundamente misógino y narcisista, que también tiene influencia política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); inclusive maneja a través de uno de sus testaferros la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México; y me refiero a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre quien tuvo el descaro de tratar de colocar como Presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia a una de sus reclutadoras, que no aparecía en la lista de plurinominales y por licencia de María Gutiérrez llegó a ser diputada de la Ciudad de México, cuando se le señaló de ser una de las probables reclutadoras de la red de prostitución de Gutiérrez de la Torre. Ante la condena social, el PRI tuvo que dar marcha atrás y designó a otro diputado.

Y sí, ha sido una lucha jurídica muy larga, tres denuncias, un amparo contra la PGR, una acumulación ilegal de la PGJCDMX, la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal, un recurso de revocación, un amparo, dos recursos de revisión que ganamos. Por cierto, en días pasados nos notificaron que la justicia de la unión protege a las quejosas y obliga a la PGJCDMX a volver a dictar la determinación del recurso de revocación, debidamente fundada y motivada o reabrir la investigación, lo que significa que ganamos el amparo.

Frente a la fuerza y complicidad del patriarcado, a las mujeres nos cuesta el doble alcanzar la justicia, pero seguimos luchando.

*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC por sus siglas en inglés).