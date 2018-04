Ley FOSTA-SESTA: un triunfo de víctimas y sobrevivientes de trata y prostitución

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATW) celebra la aprobación y entrada en vigor en Estados Unidos de la Ley que permite a los Estados y a las Víctimas Luchar contra la Trata Sexual en Línea (H.R. 1865).

La ley, conocida como FOSTA-SESTA, hará responsables a los sitios de internet por facilitar públicamente la trata y la explotación sexual y el proxenetismo en línea. La ley también otorga la oportunidad a las víctimas y a las sobrevivientes tratadas en línea, de demandar esos sitios de internet por daños civiles, tanto a nivel federal como estatal.

Esta ley representa una gran victoria de las víctimas y sobrevivientes de la trata y del sexo de paga en línea. FOSTA-SESTA, cuyo objetivo son los sitios de internet que facilitan la trata sexual y el proxenetismo en sus plataformas, se aprobó y publicó después de que el Senado la votara el pasado 21 de marzo de 2018, con 97 votos a favor y 2 en contra.

FOSTA-SESTA clarifica muy especialmente la Sección 230 de la Ley de la Comunicación en Línea (CDA 230), que establece que los sitios de internet no son responsables por contenidos de terceras partes. CDA 230 ha bajado a una serie de sitios de internet, incluyendo los anuncios clasificados del sitio Backpage.com, sitios que han sido bloqueados y sus dueños y responsables deben responder ante la ley para prevenir que más víctimas de trata sean compradas y vendidas en la prostitución a través de anuncios en línea, ya que facilita un recurso legal contra esas páginas de internet.

Una investigación del Senado norteamericano dio cuenta de que Backpage.com, en particular, se involucraba activamente en la edición de anuncios relacionados con la prostitución, que se conocen por la facilitación de ésta y la trata con propósitos sexuales. El informe también indica que la empresa logró 500 millones de dólares (aproximadamente 9 mil millones de pesos) de ganancias de los anuncios que promueven la trata y la explotación sexual, en su mayoría, de mujeres y niñas.

“Fue Backpage la que hizo mi experiencia en la prostitución horrible para mí y mejor para mi proxeneta”, dijo Melanie Thompson, una dirigente de un grupo de sobrevivientes, quien fue tratada y explotada en la prostitución a la edad de 12 años. “Me forzaba a escribir los anuncios y obtenía tres veces más utilizando Backpage.

Los compradores de sexo de paga que me contrataban en Backpage eran los más violentos y demandantes; a ellos no les importaba que yo me sintiera violada y degradada. Backpage ayudaba a mi proxeneta para que ellos siguieran viniendo.”

Esta legislación representa un éxito sin precedente y es el resultado de los esfuerzos de las activistas por la justicia social a lo largo y ancho de los Estados Unidos y las valientes sobrevivientes e integrantes de las familias de las víctimas de trata sexual en línea, que han hecho continuos llamados al Congreso para que enmendara la Ley CDA 230 por casi una década. Los esfuerzos bipartidistas encabezados por los Senadores Rob Portman, R-Ohio, Richard Blumenthal, D-Conn, and Claire McCaskill, D-Mo., que investigaron Backpage.com y escucharon a las sobrevivientes, fueron claves en la victoria legal, que terminará con la impunidad de la trata sexual en línea y la explotación sexual.

“Esto no se trata de libertad de expresión, ni tampoco sobre internet libre, lo que nuestra organización reivindica”, dijo la directora ejecutiva de la CATW Taina Bien-Aimé. “Se trata de Desireé Robinson, asesinada a la edad de 16 años por un consumidor de sexo de paga que la contrató por medio de Backpage. Esta ley es en su honor y en honor de las otras innumerables víctimas explotadas sexualmente, o inclusive asesinadas, de las que Backpage ha ganado inmensas ganancias. No más.”

En México, desde el 2012, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos, sanciona la publicación de anuncios de sexo, tanto al medio que publica como a quien contrata el anuncio. Lamentablemente, no se aplica la Ley como es debido, porque si así se hiciera, Backpage no hubiera funcionado impunemente por cuatro años, así como funciona Zona Divas que ha servido no sólo como medio para contratar sexo de paga y hacerle ganar mucho dinero a los proxenetas, sino también para producir innumerables víctimas de feminicidio, incluso de prostitución y pornografía infantil.

¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para poder aspirar a que se apliquen eficientemente las leyes para que se le ponga un alto a la impunidad y a la violencia contra las mujeres?

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora