Renegociación del TLCAN, situación de las Migrantes

El Gobierno de México había dicho que si la administración de Donald Trump insistía en la construcción del muro fronterizo, entonces no se sentaría a renegociar el Tratado de Libre Comercio.

Pero no es así, el 2 de agosto fue presentada oficialmente la Comisión que integrará estas negociaciones, todos funcionarios de la Secretaría de Economía, y oficialmente las pláticas inician el próximo día 16 del mes.

Es más que evidente que a esta administración le urge entablar y concluir unas primeras negociaciones, por motivos electorales. Y Trump lo sabe, tratará de usarlo en su beneficio.

En cuanto al “muro”, éste ya tiene un presupuesto autorizado por el Congreso de Estados Unidos.

En principio ya han presentado los primeros obstáculos planteados por Estados Unidos: suprimir la cláusula 19 del Tratado y establecer un Acuerdo Laboral.

Seguramente habrá muchos más en el transcurso de los próximos meses.

En economía, el dumping se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado.

Exactamente eso hace México con su mano de obra y el gobierno norteamericano lo sabe y quiere eliminarlo pero enfrenta dos obstáculos:

Los empresarios norteamericanos que están encantados con esa mano de obra tan barata y tan domesticada, con los “contratos de protección” de la CTM.

Por lo pronto nuestros H. Empresarios en bloque ya se organizaron para evitar que estás prácticas laborales cambien; para empezar ya bloquearon el aumento al minisalario para este año.

A pesar de que la inflación de la Canasta Básica en junio fue de 8.57, y en julio el IPC creció 6.28. Otra vez el salario real ha caído y el poder adquisitivo de las y los asalariadas está por los suelos.

Por lo consiguiente el “acuerdo” laboral va a ser muy limitado para México y para las y los migrantes mexicanas. Muy difícilmente se conseguirá su protección frente a las agresiones de la política racista y antimigrante. Por la sencilla razón de que es lo que menos les interesa

En cuanto a la famosa Clausula 19 que Trump quiere eliminar y los Canadienses inmediatamente protestaron y se opusieron, México tardó en contestar pero ya también dijo que no acepta.

¿En qué consiste?

En México, la autoridad investigadora es la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), en Canadá es el Organismo de Servicios Fronterizos (CBSA) y en Estados Unidos es el Departamento de Comercio a través de la Administración de Comercio Internacional.

Los países también pueden recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuando se trata de disputas binacionales, sin embargo cuando se trata de controversias entre los países desde luego Estados Unidos quiere eliminar esta cláusula y tomar decisiones unilaterales como si no hubiera tratado. Tener esta cláusula no es la gran cosa, pero no tenerla es mucho peor.

Hasta ahora las y los más afectados son las migrantes centroamericanas y la niñez de esos países. La clara intención de Kelly –el hasta hace poco Secretario de Seguridad y actualmente jefe del Gabinete de Trump– era y es que México les haga el trabajo sucio, de ser posible que México ponga un muro en la frontera sur y le declare la guerra a la migración Centroamericana.

Esto no significa que la migración mexicana la esté pasado muy bien, pero un poco mejor que durante los primeros meses de la administración Trump. Una de las razones por la que han crecido tanto las remesas –especialmente en 2016 con 9.6 por ciento– es el temor a ser deportados, también influye la recuperación del crecimiento económico (ver gráfica).

México captó 13 mil 946 mdd durante la primera mitad del año, cifra 5.6 por ciento más alta comparada con igual lapso de 2016, tras el incremento de 402 mil trabajadores mexicanos en EU con respecto al mismo periodo del año anterior. (Información retomada de El Financiero, 1 agosto de 2017)

Remesa promedio: Fue de 305 dólares en el primer semestre de este año, un 3.9 por ciento más que en 2016.

De acuerdo con los registros del Departamento del Trabajo de Estados Unidos el número de trabajadores de origen mexicano en ese país sumó 15.97 millones en el segundo trimestre de este año, 402 mil más que en el mismo periodo de 2016.

Significa que a pesar del racismo, la política deportaciones y los discursos del general Kelly las y los migrantes siguen llegando; por la sencilla razón del desempleo y la pobreza del país que los expulsa, incluso la violencia.

Ahora más que nunca se hace necesario la presión y presencia de la sociedad civil organizada, de las organizaciones de mujeres. Las Ciudades Fronterizas están organizadas y las tribus originarias de la zona igual, con rechazo al Muro. (Carmen R. Ponce Melendez)