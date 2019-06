Rojas Díaz Durán pide destituir a Polevnsky de Morena por uso de jet

México, 20 Jun (Notimex).- El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena destituir a Yeidckol Polevnsky como presidenta de ese partido por la renta de un avión privado para viajar a Tamaulipas.

En una carta que hizo de conocimiento público, retó a Polevnsky a mostrar la factura por la renta del jet en mayo pasado, “ya que de no comprobarlo estará cometiendo flagrantes violaciones a los principios fundacionales de Morena y a sus Estatutos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La dirigente nacional de Morena argumenta que usó dicha aeronave debido a que recibió amenzas de muerte si visitaba Tamaulipas en el pasado proceso electoral, que concluyó con los comicios legislativos locales del 2 de junio, pero Rojas Díaz Durán le exigió que las denuncie ante el Ministerio Público.

“No denunciarlo es fomentar la cultura de la no denuncia y está enviando un claro mensaje de que desconfía de la Fiscalía General de la República y de las instituciones del Estado mexicano”, aseguró.

El también consejero de Morena exigió a Polevnsky revelar de qué número le llamaron y las fechas, y le cuestionó por qué no reportó al Instituto Nacional Electoral (INE) la renta del avión privado en plena campaña. “¿Ignora que a Morena nos pueden multar por ello?”, preguntó.

Rojas Díaz Durán advirtió que si la líderesa nacional no comprueba estos hechos ante el Ministerio Público habrá mentido y falseado ante la autoridad “y eso es un delito”.