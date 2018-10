Polémica sobre aeropuerto permite participación popular: López Obrador

Durango, 16 Oct (Notimex).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador consideró que la polémica generada en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) permite que la gente se entere y participe en la consulta que se hará al respecto.

En conferencia de prensa luego de la reunión que tuvo con el gobernador José Rosas Aispuro Torres, afirmó que polemizar sobre este asunto le da gusto y que incluso, hoy o mañana, hablará sobre el tema “porque lo que quiero es que la gente se entere”, para que participen en la encuesta y tengan elementos.

Al respecto, López Obrador señaló que aun cuando participen 100 mil personas en la consulta sobre la construcción de la nueva terminal aérea, “son mucho más que uno”, y de ahí la importancia de la democracia, porque “no es la decisión de uno, sino la decisión de muchos y es voluntario”.

Al preguntarle sobre las declaraciones del próximo director de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, quien señaló que la encuesta sería financiada por diputados de Morena, explicó que “lo ha de haber consultado con diputados y le dijeron que ellos ayudarían”.

Sin embargo, agregó, quien no estaba interiorizado con el asunto en su legítimo derecho “dice, pues yo no”, qué bueno qué hay polémica.

Acompañado por el mandatario estatal, López Obrador destacó la importancia que los mexicanos ayuden a decidir si se continúa construyendo el aeropuerto de Texcoco o se hacen dos pistas en la base militar de Santa Lucia para resolver la saturación del aeropuerto y que se tome la decisión.

Añadió que siempre hay intereses creados y todo se expresa y se manifiesta, por lo que se ha garantizado que en este proyecto no habrá ningún problema financiero (nosotros respaldamos todos los compromisos que se han hecho en el gobierno con empresas constructoras e inversionistas).

De acuerdo con el presidente electo, en esta obra no hay intereses de grupo que estén por encima del interés nacional y el gobierno no está a interés de la minoría.

Por otro lado, señaló que como parte de su gira de agradecimiento, el domingo próximo concluye la primera etapa de visita en 32 entidades y quedarían pendientes Veracruz y Puebla.

López Obrador señaló que dedicará un tiempo para estar en Ciudad de México y empezar a ver el presupuesto del año próximo, por lo que Veracruz y Puebla estarán pendientes por cuestiones de agenda, y adelantó que este miércoles visitará Tamaulipas; el jueves Coahuila, el viernes Nuevo León, el sábado Chihuahua y el domingo Chiapas.

Añadió que el presupuesto será nuevo por completo, porque se liberarán fondos que ahora se designan a lo que se llama gasto corriente y donde basarán los sueldos a los de arriba y costará menos al pueblo mantener al gobierno.

Según López Obrador, se liberarán unos 500 mil millones de pesos, y no se despedirá a ningún trabajador de base o sindicalizado, pues ahora no habrá lujos para los de arriba, no habrá oficinas de gobierno de México en el extranjero, no habrá elementos del Estado Mayor Presidencial, pues serán parte de la Policía Militar y desempeñarán otras actividades para cuidar a los ciudadanos.

En otro tema, informó que el año próximo se aplicará en Durango el programa del Siembra de Árboles Maderables en 25 mil hectáreas, se crearán 20 mil empleos y representará una inversión de aproximadamente tres mil millones de pesos.

Añadió que en la reunión que sostuvo con el gobernador Rosas Aispuro, le planteó la necesidad de considerar el desarrollo a esa entidad, por lo que a partir del próximo año se aplicará en esa entidad el programa de bienestar que se propuso para los estados del sur-sureste, porque esta entidad presenta rezago y pobreza.

López Obrador dijo que destinarán para el año próximo año aproximadamente 10 mil millones de pesos para programas de bienestar y trabajarán con el gobierno del estado en la suma de voluntades y recursos para impulsar el desarrollo y bienestar de Durango.

Abundó que el gobernador hizo otros planteamientos que se analizarán y priorizarán, asimismo adelantó que la Comisión Nacional Forestal estará en esta entidad.

A su vez, el gobernador José Rosas Aispuro abundó que López Obrador tendrá todo el apoyo para que el programa de bienestar que se aplica en el sur del país se realice en Durango y celebró la respuesta satisfactoria que recibió del presidente electo a favor de la entidad.