PAN propone tres acciones para apoyar a damnificados

México, 22 Sep (Notimex).- El dirigente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció tres acciones para apoyar a la población damnificada, al insistir en que no se vale que los partidos aprovechen de manera oportunista los sismos ocurridos en el país para obtener un beneficio político.

La primera, expuso, sería destinar al menos el 50 por ciento del fondo de campañas para ayudar a las víctimas del terremoto.

La segunda, explicó, renunciar a la totalidad de la pauta en radio y televisión durante el tiempo que dure esta contingencia para que se pueda utilizar para transmitir mensajes de ayuda; y como tercera una cirugía mayor al Presupuesto de Egresos para reducir todos los gastos superfluos en el gobierno.

“Los partidos tenemos que hacer lo que nos exigió la sociedad, ya he dado instrucciones para iniciarlo de inmediato, pero no lo debemos andar promocionando, porque los brigadistas, socorristas y voluntarios que de veras están arriesgando su vida no están haciendo promoción de su trabajo”, dijo.

Sobre el primer punto, detalló que el PAN entregará, por lo menos, el equivalente al 50 por ciento del fondo de campaña, porque “ni siquiera es dinero nuestro, hay que entender que es dinero que los ciudadanos pagan con sus impuestos y se entrega a los partidos”.

No obstante, pidió que esos recursos sean administrados y vigilados por la Comisión de Reconstrucción propuesta por el historiador Enrique Krauze, para que el dinero llegue verdaderamente a la gente que lo necesita.

“Lo que no puede pasar es que políticos corruptos se vayan a robar ese dinero ante la magnitud de la tragedia”, subrayó.

También, indicó, el PAN renunciará al 100 por ciento de su pauta en radio y televisión para que estos tiempos se ocupen para transmitir mensajes que ayuden a la sociedad.

El panista aseveró que con el dinero de los partidos no es suficiente, ya que no llega ni al uno por ciento del presupuesto nacional, por lo que es necesaria una cirugía mayor al presupuesto del próximo año.

“Es indispensable que el año que entra se cancelen todos los seguros de gastos médicos mayores que tienen funcionarios de alto nivel; ningún funcionario debe tener un seguro pagado por el gobierno, que se atiendan en el IMSS o en el ISSSTE”, señaló.

“Que cada funcionario, agregó, pague su teléfono celular, que no se gaste en giras, que no se gaste en propaganda, viáticos, en asesores, en secretarios privados. Que los secretarios viajen en vuelos comerciales. Cuesta una fortuna cada vez que vuelan en jets privados”, advirtió.

Finalmente, insistió en que los partidos no deben promocionar las medidas que adopten para orientar recursos a la población damnificada: “no se vale asumir posturas oportunistas”.

“No he visto un solo voluntario, de los que de veras están arriesgando su vida, con los cascos, metiéndose a los escombros, con un boletín de prensa o dando una conferencia de prensa para decir cuántas horas llevan sin dormir”, apuntó.

“Me parece de muy mal gusto que los políticos ante esta tragedia nos pongamos a tratar de hacer caravana con sombrero ajeno”, concluyó.