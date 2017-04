PAN denunciará penalmente a AMLO, Delfina Gómez y Eva Cadena por peculado

México, 25 Abr (Notimex).- El Partido Acción Nacional (PAN) presentará una denuncia penal contra la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, contra el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, y contra la excandidata al municipio de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, por el delito de peculado.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que los integrantes de Morena son presuntos responsables de haberles quitado más de 13 millones de pesos a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, cuando Gómez Álvarez era alcaldesa.

Sostuvo que durante su mandato en Texcoco, la hoy aspirante de Morena a la gubernatura mexiquense retiraba de manera ilegal 10 por ciento del sueldo de los trabajadores del ayuntamiento, dinero que llegaba a las arcas de la organización denominada Grupo de Acción Política, de la que era presidenta Delfina Gómez.

Ricardo Anaya mostró un recibo y un cheque, así como una carpeta con los documentos oficiales que en su opinión muestran el desfalco que provocaron contra los trabajadores.

“Eso de que dice López Obrador que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, esto no es de aves de rapiña. El dinero que le daba Duarte, los fajos de billetes con Eva Cadena, el dinero de Texcoco. No Andrés, este dinero no es de aves que cruzan el pantano y no se manchan, es de aves de rapiña”, aseveró.