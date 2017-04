PRI no descarta que campaña de Obrador provenga de vínculos corruptos

México, 21 Abril (Notimex).- La secretaria jurídica del CEN del PRI, Carolina Viggiano y el presidente del ICADEP, Paul Ospital se sumaron a la exigencia de su dirigencia nacional para que se realicen todas las indagatorias sobre los presuntos vínculos perversos entre Andrés Manuel López Obrador y el ex Gobernador de Veracruz , Javier Duarte.

Viggiano advirtió que la costosa y permanente campaña electoral del tabasqueño en busca de la Presidencia de la República contrasta con su declaración 3 de 3, además de que su defensa a ultranza de Javier Duarte y los favores políticos y económicos que recibió del ex gobernador de Veracruz, “pudieran darnos una idea de qué ha vivido todos estos años Andrés Manuel López Obrador”.

La también diputada Federal, sostuvo que la reciente detención de Javier Duarte es una muestra del trabajo realizado por México para combatir y sancionar la corrupción.

No obstante, dijo que a Andrés Manuel López Obrador no parece gustarle esta situación y lo ha demostrado a tal grado que ha defendido al ex gobernador acusado del desvío de recursos públicos, afirmando que se trata de un “chivo expiatorio”.

“Chivo expiatorio” es una expresión que se refiere a una persona a quien se le fabrica un delito para que otra que sí lo cometió no sea sancionada. Me parece entonces que es evidente que López Obrador, inexplicablemente, busca defender lo indefendible”, agregó.

La líder priista resaltó que el político tabasqueño, que ha construido una imagen basada en su supuesta honestidad, da muestras de manera grotesca acerca de su ambición desmedida por dinero y poder.

“Tal como ha señalado nuestro presidente Enrique Ochoa, esta situación evidencia la “hermandad criminal” de López Obrador con muchos políticos corruptos como Javier Duarte”, apuntó.

Por separado , el presidente Nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ICADEP, Paul Ospital, advirtió que las declaraciones anticipadas de López Obrador sólo exhiben su enorme preocupación a que se revele la relación clandestina que él y su partido Morena mantenían en Veracruz.

Llamó al dirigente Nacional de Morena a serenarse y no tratar curarse en salud antes de tiempo o en su caso, responder a sus seguidores :¿De qué tiene miedo?

“Bien dicen que a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. López Obrador se quiere curar en salud. El miedo no anda en burro, pero quizá sí anda en peje”, sostuvo el presidente del ICADEP ( Instituto de Capacitación y Desarrollo Político).

Para finalizar, llamó a AMLO a responder las preguntas que le planteó el líder del CEN del PRI, Ochoa Reza acerca de: ¿Por qué López Obrador defiende a un corrupto como Javier Duarte?