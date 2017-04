Secretario del Trabajo recomienda a exempleados cobrar liquidación

México, 10 Abr (Notimex).- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, recomendó a los extrabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación cobrar parte de la liquidación que ordenó un juez.

En rueda de prensa, consideró como “una buena noticia” la decisión del juez de ordenar el reparto de 138 millones de pesos a seis mil 400 ex empleados de la compañía Mexicana de Aviación, así como de otros 21.6 millones de pesos para 978 personas que laboraban en dos de sus filiales.

“Que se presenten y cobren a cautela, o sea lo cobro, pero me sigues debiendo, pero que lo cobren, porque si no se les va a seguir pulverizando en la medida que quiero que me paguen un todo que está sujeto a un juicio”, expresó.