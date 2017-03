Observatorio universitario aprueba con bajas calificaciones a diputados

Guadalajara, 23 Mar (Notimex).- El Observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) realizó una evaluación a las iniciativas del primer año de trabajo de los diputados locales, a quienes aprobó con bajas calificaciones.

Los diputados actuales de Jalisco obtendrían, en conjunto, 64 sobre 100 como evaluación de su primer año de tres, en uno de los aspectos más importantes de su trabajo que es la calidad de las iniciativas que hicieron públicas entre octubre de 2015 y octubre de 2016.

El Observatorio Legislativo del Iteso, mediante un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), desde 2008 se ha erigido como un vigía del quehacer de quienes que elaboran y votan las leyes que gobiernan a los jaliscienses.

Hace nueve años la conclusión fue que muchas de las leyes no servían para nada, recordó Alberto Bayardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ) del Iteso y coordinador del trabajo.

Indicó que los criterios de la evaluación del Observatorio no tienen qué ver con la cantidad, sino con la calidad, es decir, con las probabilidades que tienen las propuestas de los legisladores de resolver un problema real y que afecta a muchos.

En tanto Jesús Rivera Ferman, asesor técnico del proyecto y profesor del DSOJ, dijo que en las 220 iniciativas estudiadas (seleccionadas por ser las que pretendían atender un problema social), se calificaron 10 aspectos.

Como primer punto, la claridad y técnica legislativa; es decir, si los textos son comprensibles para los ciudadanos comunes; en segundo lugar la integración al sistema jurídico, que significa la congruencia con leyes locales y tratados internacionales que ha firmado México, sobre todo en el tema de los derechos humanos.

El tercer punto aborda los mecanismos de garantía, ¿sería posible cumplir esa ley?; cuarto la relevancia pública; quinto la fundamentación de las iniciativas; sexto la identificación en la iniciativa de grupos beneficiados.

Séptimo la previsión de la evaluación de los resultados; octavo el análisis del costo y efectividad si es que la ley se aplicara; noveno la viabilidad presupuestal, por ejemplo en el caso de que se proponga la creación de instituciones nuevas, y el último punto es sobre el análisis del impacto regulatorio o una previsión de si la ley se cumpliría.

En cada iniciativa, cada uno de los puntos anteriores se distinguió en tres categorías: deficiente, medianamente aceptable u óptima.

También se revisó el trabajo de cada diputado en lo individual, así como su adherencia a propuestas de ley de sus compañeros de partido político y los de otros partidos.

Además, se tomó en cuenta si el evaluado llegó al Congreso de Jalisco por elección directa o como plurinominal —se concluyó que en este rubro no hay diferencias significativas en los resultados.

En su conjunto, la calidad de las iniciativas de ley de la actual Legislatura LXI tuvo 67 puntos sobre 100. Bajas calificaciones, pero también un avance de 10 puntos respecto a los tres años de la legislatura anterior, explicó Jesús Rivera.

Entre los aspectos que fueron mejor calificados, el académico destacó que las iniciativas de ley resultaron casi impecables en cuanto a la identificación del grupo que será beneficiado (85 por ciento de cumplimiento de este indicador).

La claridad y técnica legislativa (85 por ciento). Entre los que recibieron evaluaciones más bajas, resaltó que a los diputados no les fue tan bien en el análisis que hicieron del costo y la efectividad de sus propuestas (36 por ciento); sus previsiones de evaluación (41 por ciento), y su viabilidad presupuestaria (34 por ciento).

Los evaluadores del Observatorio Legislativo encontraron además una sana proporción entre las propuestas de ley individuales y las que se firmaron por adhesión; también, entre las que pretenden resolver una necesidad social, y las que buscaron adecuar una ley a circunstancias nuevas o corregirle alguno error gramatical.

En la evaluación colaboraron siete estudiantes del PAP: Mónica Magaña, Jezania Salcedo, Francisco Murguía y Carol Cruz, de Derecho; Óscar Juárez y Alondra Beltrán, de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y Karla Inzunza, de Gestión Cultural.

Entre todas, los observadores encontraron, por ejemplo, iniciativas de dos páginas y otras cuyo contenido es un copy paste de otras leyes internacionales.

Bayardo recordó que el único afán del observatorio es contribuir para que el Poder Legislativo local responda mejor a los intereses de los ciudadanos: “Que el Congreso funcione y haga lo que debe hacer”.

Rivera informó que todos los diputados recibirán el documento de evaluación del observatorio, que también estará a la vista de los ciudadanos que quieran consultarlo, en la página del observatorio (https://www.iteso.mx/web/dsoj/observatorio-legislativo).

En unas semanas se harán públicas las evaluaciones de cada una de las leyes. A partir de entonces le tocará a los jaliscienses pedir cuentas sobre iniciativas buenas que no se han aprobado y detener las que no aportan o no son viables.

Evaluación promedio de las bancadas: Partido Acción Nacional (PAN) con un 54 por ciento; Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 59 por ciento; Partido de la Revolución Democrática (PRD) 59 por ciento.

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 59 por ciento; Movimiento Ciudadano con un 68 por ciento; Nueva Alianza obtuvo 67 por ciento y el diputado Independiente 82 por ciento.