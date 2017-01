Mejor aprovechar agenda con EUA que interrumpir diálogo: Ildefonso Guajardo

México, 26 Ene (Notimex).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México prefiere aprovechar la agenda con el nuevo gobierno de Estados Unidos que interrumpir el diálogo con el país vecino.

En entrevista televisiva, el titular de la Secretaría de Economía (SE), dijo que luego de la reunión con funcionarios del gobierno del nuevo presidente estadunidense, Donald Trump, se encontraron elementos positivos que suavizaron el discurso del mandatario norteamericano.

Mencionó que “un gobierno que arranca donde hay funcionarios que no tienen experiencia en el gobierno, si no en el sector privado, a veces no se dan cuenta que una ruta de acción se puede traslapar con otra”.

Por ello, explicó que se percataron que la intención del gobierno norteamericano no era afectar a México, por lo que se hicieron ajustes a la presentación.

“Al ser la primera vez que el presidente (Donald Trump)reconoce la importancia de la estabilidad y fortaleza de la economía mexicana para los Estados Unidos, el equipo que está determinando muchas de las cosas… sabe que a veces las acciones que toman tienen efectos en México, en la Bolsa de Valores y el tipo de cambio”.

Resaltó que no pueden descartar ninguna estrategia del mandatario norteamericano, “por eso es importante que veamos las condiciones integrales que se están generando a partir de ayer para poder avanzar en los diferentes frentes de importancia”.

Agregó que las reuniones continuarán hoy para hacer una interlocución con el sector privado, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y con los grupos empresariales, con el objetivo de encontrar los puntos comunes para modernizar y actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de una manera conveniente.

Enfatizó que se descartarán elementos que impidan el libre comercio como cuotas y aranceles.