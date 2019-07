Gobernación estará “pendiente” ante redadas antimigrantes de Trump

México, 13 Jul (Notimex).- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en la dependencia a su cargo estarán “muy pendientes” para proteger a los connacionales, ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el domingo iniciarán “redadas” contra migrantes indocumentados.

“Vamos a estar muy pendientes para proteger a nuestros connacionales”, expresó la responsable de la política interior del país, en breves declaraciones al término del informe de actividades del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama.

Dijo que las autoridades mexicanas están en la tarea de ordenar a la población migrante, “y sólo la que no se ha querido regularizar es la que estamos devolviendo” a sus países de origen, y recordó que el viernes se analizó el problema con siete gobernadores del sur-sureste del país y cinco secretarios de Estado.

En torno a las versiones de que existen riesgos para invertir en México a causa de la inseguridad y corrupción, Sánchez Cordero aclaró: “yo creo que la corrupción la estamos tratando de erradicar, y por supuesto que hay Estado de derecho en nuestro país para que las inversiones lleguen”.

En torno a las redadas anunciadas por el presidente estadounidense, en entrevista por separado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, subrayó que “me opongo radicalmente”.

“Estoy en contra de cualquier acción de gobierno que contribuya a los planes de Trump. Están por delante los tratados internacionales y nada menos que el Artículo 11 de la Constitución nacional, que prohíbe impedir el tránsito libre de las personas. Eso no es legal y es contrario al interés nacional”, expresó.

El legislador rehusó contestar una pregunta sobre si la cancillería está actuando con lentitud en la defensa de connacionales, y sólo apuntó: “yo no soy juez de ninguna secretaría de Estado. En ese terreno no me puedo exponer. Yo digo lo que está bien y lo que está mal”.