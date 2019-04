Centroamericanos rechazan ingreso con violencia a México

Ciudad Hidalgo, Chis., 12 Abr (Notimex).- Migrantes centroamericanos que se encuentran en las oficinas de registro del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad, reprobaron el ingreso violento a México que diversas personas protagonizaron la madrugada de hoy en esta frontera.

“Yo venía con ellos pero no ingresé por temor, porque yo no puedo regresar a mi país y obviamente no me iban a dejar pasar y lo que quiero es transitar por México sin problema”, comentó Álvaro Sandino, originario de Nicaragua.