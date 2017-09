Dallas, Texas, 5 Septiembre 2017.- Ante el anuncio del secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, de que el Programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) es anticonstitucional y está anulado, Rotativo de Querétaro se dio a la tarea de entrevistar a Toribio Barrera, ciudadano mexicano-estadounidense y activista promigrante de Centros sin Frontera, radicado en la ciudad de Chicago, Illinois.

“No caigamos en la depresión, agonía ni el miedo, tenemos que involucrarnos en la sociedad y el inmigrante indocumentado y trabajador tiene muchas probabilidades de salir adelante. Los “dreamers” pueden involucrarse en la sociedad americana ubicando y concientizando a las personas con más de cinco años de residentes y sin antecedentes criminales, para que apliquen a la ciudadanía o los que ya son ciudadanos para que actualicen sus datos y voten por un presidente o congresista promigrante a futuro”, dijo el tabasqueño.

Toribio Barrera, forma parte de una generación de luchadores y activista de promigrantes que originaron el programa DACA hace más de 10 años, hasta que el ex presidente Barack Obama lo puso en tránsito.

“Siempre he tenido la idea de sumar y ayudar a mi gente desde hace 25 años que llegué a este país como inmigrante. La mejor manera que tenemos de trabajar es involucrarnos en la sociedad norteamericana, no es necesariamente ser ciudadano para exhortar a la gente para que vote, porque sino nos votan. Somos una comunidad muy fuerte. En su momento, yo tomé un curso para guiar a las personas para que voten y contribuí a que el padrón subiera”, añadió.

¿CÓMO TOMAS ESTA NOTICIA?

“De entrada quiero dejar claro que la terminación de DACA no es una ley. Esta administración se está lavando las manos y le está tirando la pelota al Congreso, cuya mayoría son republicanos y están en contra. Para Trump fue una manera de deshacerse de los “dreamers” y así, pasado los seis meses le echará la culpa de todo al Congreso sin haber movido un solo dedo y sin quedar como el malo de la política; él no tuvo los pantalones ni de dar la cara. Ya lo dijo la congresista demócrata Nancy Pelosi, “la decisión de Trump es cruel y cobarde”.

Barrera agregó que los “dreamers” no deben de ponerse tristes ni caer en depresión, sino al contrario, deben ponerse entusiastas y sumar apoyos de voces con fuerza dentro del Congreso y la política norteamericana, ya que en noviembre de 2018 y 2020, vienen dos periodos de elecciones que pueden abonar mucho al futuro de ellos y sus familias.



De igual forma, puntualizó que la Constitución de los Estados Unidos Americanos, cobija y ampara a los “dreamers” y en el peor de los casos, ellos tendrán el derecho de tener una audiencia en Corte para pelear sus casos de manera particular, por lo que insta a que desde ya los soñadores se acerquen a las organizaciones promigrantes y se asesoren con un abogado.

Y agregó que “esta administración no tiene corazón, no ayuda a los más vulnerables ni a los que no tienen dinero. Es una administración racista y costará trabajo, porque hay muchos políticos racistas y/o grupo de poder que no quieren a los migrantes en general; no será fácil pero tampoco imposible. Sí se puede y se podrá”, explicó.

¿CÓMO NO CAER EN MANOS DE PERSONAS OPORTUNISTAS O FALSOS ABOGADOS?

Destacó que la idea es que desde ahora los 800 mil dreamers comiencen a trabajar en un plan B para ver su situación en particular. El primer paso sería que trabajen y/o consigan asesoría con un abogado con credenciales adecuadas o se acerquen a organizaciones que tienen abogados por bonos.

ESTADOS CON MÁS “DREAMERS” • CALIFORNIA: 216,060 registros.

• TEXAS: 120,642 registros.

• NUEVA YORK: 59,151 registros.

• ILLINOIS: 41,256 registros.

• FLORIDA: 30,364 registros.

• ARIZONA: 27,211 registros.

El segundo, que conozcan sus derechos y respeten las leyes, hasta por mínima que sea como el hecho de no manejar en estado de ebriedad; tercero, que no tengan miedo y que antepongan sus sueños con la cabeza en alto, porque son personas útiles que mantienen dos países, el de origen y el de destino y por último, que nunca piensen que vienen a robar oportunidades para los nacidos aquí, porque los trabajos están, sólo que ellos no los quieren tomar.

“Cuántos granjeros y constructores se quejan de que no hay mano de obra estadounidense en esas áreas, porque no están acostumbrados a trabajar intensamente bajo el sol. Nosotros los mexicanos y latinos, lo hacemos porque queremos salir adelante y valoramos las oportunidades”.

SU TRABAJO

Hace más de 10 años, Barrera fue parte del equipo de activistas que ayudó a que la señora Elvira Arellano, inmigrante mexicana, entrara a una iglesia santuario en la ciudad de Chicago, Illionis, para que ICE no la deportara.

Aparte de que fue de los iniciadores del movimiento “dreamers” junto al congresista por Illinois, Luis Gutiérrez, quien sin tener la necesidad de estar viendo todos esos casos, se ha sumado sin ningún tipo de interés a ayudar a la comunidad latina y migrante en Estados Unidos.

“Desde cuándo hemos querido pugnar por una Reforma Migratoria pero no ha pasado; logramos el DACA en su momento y podremos hacer más cosas en conjunto y organizados”.

Apuntó que mucha gente no entiende que con las marchas, ayunos y movimientos pacíficos, se concientiza a muchas personas que no tienen la menor idea de que pueden aportar a minimizar el problema de migración, que tienen amigos inmigrantes a los que pueden ayudar dando un voto a su favor.

“Muchos de mis paisanos tienen hasta dos trabajos, son muy activas y valoran lo que pueden conseguir, buscan su sueño; pero la gente nacida aquí luego no lo sabe y tenemos que abrirle los ojos y buscar un camino de adaptación”, finalizó.