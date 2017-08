Migrantes en Texas no deben dudar en llamar al 911

México, 31 Ago (Notimex).- La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, afirmó que los mexicanos afectados por el paso del huracán Harvey, por Texas, en Estados Unidos, no deben dudar en marcar al número de emergencias 911 para solicitar apoyo, aun cuando carezcan de documentos en regla.

Precisó que si bien, una vez superada la emergencia volverán las “redadas” contra los migrantes indocumentados e incluso podrían ser antes por la entrada en vigor de la Ley SB04, el 1 de septiembre, nadie puede mantenerse oculto ante una situación como la que vive el estado texano.

En entrevista con Notimex, Rendón Cárdenas resaltó que el propio gobernador de Texas, Greg Abbot, informó que no se pedirá documentación alguna o habrá operativos contra quienes acudan a los albergues o soliciten algún apoyo luego del paso del Harvey por la nación estadounidense.



Además, “también la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dicho que los mexicanos con situación legal irregular que fueron afectados por el huracán no deben temer a pedir ayuda, pues no habrá ningún operativo migratorio”.

“En realidad (Abbot) ha dicho que no se va a solicitar ningún tipo de documentos para entrar a los refugios o a los bancos de alimentos (…) en aquellos lugares donde ha habido inundaciones importantes”, anotó.

Con datos del Instituto de las Migraciones de Estados Unidos, la activista señaló que casi tres millones de mexicanos radican en el estado de Texas, “lo cual supone casi el 50 por ciento de la población migrante”.

La también presidenta de Red Viral, indicó que lo importante es comunicar a los connacionales que no tengan miedo y que se acerquen con las autoridades, organismos y organizaciones de la sociedad civil que los pueden auxiliar, como es la Cruz Roja o Chicanos por la Causa.

“La situación sí está complicada (en Texas). Obviamente, si es un caso de vida o muerte llamar al 911, los refugios están en el 211 y la asistencia telefónica está en el 18005255555, además hay números del Rescate Naval y de la Guardia Costera para que la gente pueda acercarse, según sea el caso y que no tema”, expresó.

“Al menos de lo que discursivamente se está diciendo, pues no hay una amenaza para nuestros connacionales en este momento. Incluso nosotros hablamos con algunos aliados de Agenda Migrante que viven en Houston y nos dijeron que, efectivamente, no están pidiendo este tipo de identificaciones”, expresó.

Eunice Rendón dijo desconocer si los migrantes indocumentados, que sufrieron algún daño parcial o total de sus bienes muebles e inmuebles, podrán ser apoyados por algún programa de Estados Unidos.

“Supongo que ello dependerá si son indocumentados o no, a nombre de quien están esas propiedades. Recordemos que hay un daño grande por estas inundaciones”, indicó.

Hizo notar que muchos de los refugios no son necesariamente gestionados por la administración estadunidense, dado que en estas tareas también se sumaron agencias voluntarias.

La coordinadora de Agenda Migrante expuso que algunos connacionales radicados en el estado de Texas les han solicitado información a través de sus redes para saber cómo pueden ayudar e incluso, han dicho que toda la ayuda se puede canalizar a través de la Cruz Roja del vecino país del norte.