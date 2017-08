Aplicación “CDMX Contigo” contabiliza mil llamadas de migrantes

México, 23 Ago (Notimex).- Desde la puesta en marcha en mayo pasado de la aplicación “CDMX Contigo”, Locatel ha recibido más de mil llamadas de migrantes para solicitar apoyo jurídico o bien, poder comunicarse con algún familiar en Estados Unidos o en México y avisar que fueron repatriados.

“Tenemos más de mil servicios brindados a los repatriados. Son muy pocos, pero son más los mexicanos los que nos llaman desde los Estados Unidos. Todos, por supuesto, queriendo una asesoría jurídica, que es el servicio más demandado que tenemos”, afirmó la Directora General de Locatel, Karina Moreno.

El segundo servicio más solicitado lo constituye el servicio denominado “tu primera llamada”, esto es, cuando los “ciudadanos se encuentran ya repatriados en México, nos llaman para poder enlazarlos a los Estados Unidos y avisar en sus hogares que están bien”.

Adicionalmente, “nos piden que hagamos algún enlace dentro de la República mexicana, para avisar de este hecho” y decirles a sus familiares que van de camino a su tierra natal y solicitar ciertos depósitos para poder trasladarse”.

En entrevista con Notimex, Moreno Ocampo informó que un mayor número de asesorías jurídicas tiene que ver con asuntos relacionados con los hijos de los repatriados.

Esto es, les interesa conocer ¿Qué se debe hacer en caso de ser repatriados? ¿Cómo proteger a sus hijas e hijos? ¿Qué se debe hacer para no perder la Patria Potestad? o bien ¿Qué trámites hacer en el Consulado para registrarlos como mexicanos?

Comentó que otro punto central de quienes solicitan asesoría jurídica se refiere a los bienes muebles e inmuebles que poseen o bien los recursos que dejan en la Unión Americana, tras su repatriación.

Ellos cuestionan “¿Cómo me puedo llevar mis cosas a México? ¿Cuánto dinero me puedo llevar? ¿Cómo me puede pagar mi empleador? y una tercera interrogante que se preguntan es la de ¿Cómo me puedo hacer legal en Estados Unidos”, es decir, conseguir sus documentos en regla y obtener la nacionalidad estadounidense.