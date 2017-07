Motivos sentimentales pueden generar migración a EUA

San Luis Río Colorado, Son., 11 Jul (Notimex).- Diversas razones originan que los migrantes mexicanos busquen llegar a los Estados Unidos, entre las que se encuentran los motivos laborales y hasta sentimentales.

El connacional procedente de Sinaloa, Martín Villarreal, comentó que en su caso la motivación es el trabajo en el estado de Nevada, donde espera ganar más que en su lugar de origen, ya que tiene parientes que lo van a colocar.

“En Sinaloa sí hay trabajo. Hay mucha cosecha de verdura, pero vamos con la esperanza de ganar más dinero y estar al pendiente para ayudar más a la familia”, comentó.

Expuso que espera obtener los recursos para comprar un vehículo tipo Pick Up y ampliar su casa, además de establecer un negocio con la ayuda de su familia, que les permita salir adelante en la vida.

Pero en cambio, el migrante de Veracruz, Santiago López, mencionó que busca llegar a la Unión Americana para reunirse con su esposa y sus hijos, quienes se encuentran allá desde hace dos años.

Comentó que estaba en espera de que su esposa le arregle los documentos para residir legalmente en el vecino país, “pero ya se me hizo largo y quiero estar con ellos. Voy a meterme a trabajar y cuando me llamen para migración, me salgo”.