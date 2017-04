Migrantes caminan en desierto más de doce horas en frontera Sonora-Arizona

Nogales, Son., 5 Abr (Notimex).- Largas caminatas en el desierto, de hasta más de doce horas, deben realizar los migrantes en la frontera Sonora-Arizona para llegar a lugares habitados, como la realizada por el connacional Federico Gutiérrez Franco.

Entrevistado en el parque Benito Juárez de San Luis Río Colorado, el migrante michoacano manifestó que “cuando nos dijeron que teníamos que caminar un poco, pensé que era máximo un kilómetro, en lo que nos recogía un vehículo”.

Sin embargo, debió caminar más de doce horas en un punto cercano a Sonoyta, Sonora, y aunque en la mañana no hubo problema, conforme empezó a subir el sol se enteraron de por qué se habla del calor extremo en la región.

“Y luego se hunden los pies en la arena, es bien difícil caminar”, comentó, “y todo para que al final los detuvieron la ‘Migra’ (Patrulla Fronteriza de Estados Unidos) y nos echaran para afuera. Y ya le habíamos adelantado al ‘pollero”.

Con pantalón de mezclilla, una bolsa de plástico negro con algunas pertenencias, camisa a cuadros y gorra de beisbol, ahora estaba sentado en la banca del parque en espera de comunicarse con sus familiares, para ver qué hará o a dónde irá.

Mencionó que es desesperante estar a la expectativa de qué va a hacer, no poder tomar una decisión rápida, “porque no traemos dinero, si tuviéramos dinero pues de eso se trata, para empezar, no andaríamos por acá”.

Recordó que ya estuvo en la Casa del Migrante “La Divina Providencia”, de San Luis Río Colorado, y también cuando estuvo en Altar, Sonora, le hablaron de la Casa San Juan Bosco, en Nogales, por sí se cruzaba por esa región, pero decidieron por Sonoyta.

En su campaña preventiva, el Grupo Beta en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado invitan a los migrantes a no cruzar por zonas alejadas, tampoco dejar que los trasladen en las cajuelas de los vehículos e informar constantemente a sus familiares dónde se encuentran.

Durante el verano, dichas corporaciones dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM) incrementan sus recorridos por las regiones remotas del desierto de Altar, para lograr el rescate de paisanos en riesgo.

En un comunicado, el INM indicó que hasta mediados de diciembre de 2016, los Grupos Beta de Protección a Migrantes habían brindado atención y orientación a un total de 186 mil 971 migrantes.

“De los cuales se ha rescatado a 4 mil 709 migrantes en diferentes situaciones de riesgo, se ha atendido a 220 con lesiones o heridas, se localizó a 32 migrantes extraviados, y se brindó ayuda humanitaria a 134 mil 117 y asesoría legal a 90”, precisó.

Asimismo, durante este periodo de enero de ese año a dicha fecha, se realizaron 21 mil 969 recorridos, a través de los cuales fueron localizados migrantes en situación de riesgo.

Por otra parte, los consulados mexicanos en Arizona trabajan en alertar a los migrantes mexicanos que aspiran a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, debido a las altas temperaturas que se tendrán en el desierto durante el verano.

El cónsul mexicano en Nogales, Arizona, Ricardo Santana Velásquez, señaló que al respecto hay reuniones de coordinación entre los cinco cónsules mexicanos que operan en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson, Yuma y Douglas.

Precisó que dichas juntas buscan coordinar agendas en común, en temas como los centros de defensoría y medidas de protección preventiva, que deben coordinarse para evitar accidentes y muertes durante el próximo verano.

Agregó que también se coordinan con grupos ciudadanos de defensa de los migrantes, como la Unión de Libertad Civil Americana, y agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de la Unión Americana.

Destacó que algo muy importante para los connacionales es tener siempre a la mano los números de emergencia de ambos países, en particular saber del 911.