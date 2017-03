Baja California atiende educación de niños ante fenómeno migratorio

Tijuana, 28 Mar (Notimex).- El fenómeno migratorio se vive en Baja California de manera intensa y en el escenario educativo cerca del 20 por ciento de la matrícula son no nacidos en la entidad, es decir, entre 120 mil a 122 mil alumnos.

El representante en la entidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Manuel Avila, aseguró que desde la perspectiva educativa, ya se han emitido directrices para fortalecer atención a grupos de niños migrantes del campo.

Durante un foro sobre migración en El Colegio de la Frontera Norte (Colef, indicó que aunque en Baja California no se ha cumplido al 100 por ciento en la atención a niños en campos agrícolas, esta entidad ha sido ejemplo a este respecto.

Refirió que uno de los escenarios para el fortalecimiento en la atención a niños y adolescentes jornaleros agrícolas, lo ha sido ante recomendaciones específicas y políticas para mejorar dichos escenarios, a través de las autoridades educativas.

El otro escenario, agregó, son las directrices para la atención de niñas y adolescentes indígenas, “en la entidad existe un flujo migratorio indígena, los jornaleros agrícolas en el 90 por ciento son indígenas”.

Los indígenas en Baja California son atendidos en el sistema educativo estatal; con seis zonas escolares, sólo una es para indígenas nativos que representan como el tres o cuatro por ciento, “toda la demás es población indígena no nativa”, expuso.

Respecto a la capacidad para atender el tema migratorio, el 20 por ciento de la matrícula es migrante nacional, indígena o internacional, “es un dato importante porque en el caso de jornaleros agrícolas, el tema de identidad hace crisis”.

Explicó que cuando una persona no tiene acta de nacimiento, “no existe para ninguna institución, no puede ejercer derechos porque no existe, y situaciones como esa son las que se viven en los campamentos agrícolas”.

Agregó que una de las estrategias que se deben de plasmar, es actuar como estado mexicano en atención a esta población para apoyarlos en este tipo de situaciones en pro de sus derechos fundamentales como personas.