Deportado de EUA insistirá en regresar a pesar del riesgo

Tijuana, 11 Mar (Notimex).- Oscar aseguró que no regresará a su natal Veracruz pese a haber sido deportado de Estados Unidos a Tijuana sin más recursos que los que escasamente traía en su bolsillo cuando lo detuvo la “Migra” en el estado de Washington.

El joven de 23 años, aseguró que ya no pretende regresar a Veracruz, pues su parentela ya no vive en ese estado, “todos se fueron para el otro lado, ya no tengo nada a que regresar, lo único que quiero es irme otra vez a Estados Unidos”.

Moreno y de baja estatura, Óscar pasea con un morral de lona verde pidiendo unas monedas porque no ha probado bocado pese a ser mediodía.

Y es que, dijo, la casa hogar a donde llegó desde hace dos semanas, “en un templo cristiano donde me sentía como aprisionado, sin poder ir a ninguna parte y ahora ya en la calle, puedo andar buscando trabajo porque yo soy albañil, pero hasta ahorita no he encontrado”.

Argumentó que el trabajo que está buscando sólo sería “para juntar algún dinero, pues quiero regresarme al otro lado”, aseguró el migrante, quien sólo tenía seis meses en Estados Unidos, cuando fue sorprendido por las autoridades migratorias estadunidenses y repatriado a México.

Desde afuera del “Desayunador del Padre Chava”, casa a la que el joven pidió albergue y en la que le dijeron que no porque estaba saturado, Oscar observa a las demás personas en su misma condición, sentados en la banqueta y quienes parecen estar ya más adaptados a la situación.

Algunos de ellos ríen bajo improvisadas y pequeñas carpas que atan a la malla ciclónica de la barda que rodea un mercado de artesanías, y en la que pernoctan o cuando menos, se mantienen ahí cubriéndose de los rayos solares del mediodía.

En Tijuana, las temperaturas han descendido en forma drástica en los últimos días, al igual que el mes anterior; aunado a ello, recién ha pasado una de las tormentas más agudas que se han presentado en la región, acompañada de fuertes vientos helados.

Sin embargo, este día, y según el pronóstico del tiempo, la condición climatológica será soleada y con alrededor o más de 24 grados centígrados, lo que hará agradable el tiempo ante la cercana primavera.

Continuando con su historia, Oscar narró que antes de emigrar a Washington, estuvo en Los Ángeles, California, pues todos sus familiares viven en el vecino país, incluso, mencionó, serían ellos los que “mandarían por mí, pero no me he comunicado con nadie porque no me acuerdo de sus teléfonos”.

Explicó que ninguno de sus parientes se enteró de que había sido deportado a Tijuana, “pero ahorita a estas alturas ya deben de saberlo, porque ya no regresé a su casa, pero no he podido hablar con ninguno por teléfono”.

Por ello dijo no temer emprender de nuevo la aventura de internarse en forma indocumentada a Estados Unidos, y aseguró que esta vez, sí tendría más cuidado en evitar la deportación, pues está consciente de las penas en las que podría incurrir si “lo agarran de nuevo”.

En enero de este año de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) el gobierno estadunidense ha repatriado a 14 mil 212 de mexicanos.