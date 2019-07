Aún hay dudas sin resolver en caso Ronquillo Universidad del Pedregal

México, 18 Jul (Notimex).- El rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, dijo que si bien ya hay cuatro detenidos en el caso del asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, aún la procuraduría capitalina debe resolver muchas preguntas sobre este crimen.

Entrevistado al salir del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, expuso que también la Procuraduría General de Justicia capitalina debe reconocer que en este caso fallaron los protocolos de actuación en las primeras 72 horas del secuestro del estudiante porque de lo contrario no hay justicia plena.

“Nos preocupa más que hoy que se dio la información a horas corriendo, no se tenga claro cuál es el móvil del crimen, cuál es la ruta, que no haya una explicación concreta y con más datos de la procuraduría, todos esos temas son preocupantes y estaremos atentos”, expuso.

Destacó que si bien la institución privada que preside “le tomamos la palabra a la procuradora que la investigación no está cerrada” y estarán muy atentos a que en breve ya se resuelvan las dudas aún existentes, “porque si no, no hay certeza ni seguridad de las personas que están ahí detenidas”.

“En voz de la propia procuradora la investigación está en curso y todavía no sabemos ¿por qué mataron a Norberto?, ¿por qué lo secuestraron? y ¿por qué este artero crimen fue perpetrado por estas personas?”, remarcó.

Luego de entrevistarse con el coordinador del gabinete de Seguridad, Tomás Pliego, para hablar sobre el programa Sendero Seguro, el directivo lamentó que la propia procuradora reconozca el móvil de una supuesta deuda no esté corroborado.

“Nosotros como Universidad del Pedregal, como compañeros de Norberto, seguimos exigiendo justicia y que esclarezca la autoridad las razones, los motivos y los porqués y esas preguntas quedaron sin respuesta el día de hoy”, comentó.

Dijo que buscará comunicarse con la familia del que fuera estudiante de la universidad privada y estar pendiente de las acciones legales que ellos pudieran tomar.

Insistió que la procuraduría capitalina no podría tener un buen resultado en este caso si no hay un reconocimiento de lo que falló, pues esto es parte de hacer justicia.

“Aquí me parece que además de los detenidos debe haber un reconocimiento de lo que no sucede en la ciudad que son estos protocolos inmediatos, esta localización inmediata de las cámaras de seguridad, estos botones de emergencia o llamadas al 911 que desde luego no suceden”, sostuvo.

El pasado 9 de junio fue encontrado el cadáver del joven de 22 años de edad, Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal, en un paraje de la alcaldía Xochimilco, luego de que días antes, el 4 de junio, fue secuestrado.