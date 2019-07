Jueza que descartó citar a Peña Nieto actuó conforme a derecho: Osorio

México, 9 Jul (Notimex).- La decisión de la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega, quien descartó citar a comparecer al menos a 15 personas, entre ellas el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados, actuó conforme a derecho, aseguró el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

En entrevista, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, puntualizó que si la jueza tomó dicha resolución, fue porque no se encontraron elementos suficientes para llamarlo a declarar.

“Yo creo que si tomaron esa decisión es que no encontraron en nuestro país, en el Estado de derecho en el que nos enmarcamos, suficiencias para poder llamar a declarar. Yo creo que tenemos que irnos por esa vía, por la vía legal. Si hay acusaciones, que se enseñen, que se haga una denuncia, y si hay elementos que se prueben”, dijo.

A su vez, el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, dijo que la resolución es propia de la juzgadora, que tiene autonomía total, aunque apuntó que hay medios legales para recurrirla si alguien está inconforme.

A la pregunta sobre si el expresidente goza de fuero o si puede ser llamado a comparecer, explicó que lo que se promueve es un juicio de amparo, y que si bien es cierto que hay testimoniales que se pueden ofrecer, tienen que estar vinculadas directamente a los actos reclamados en la materia.

“Este no es un juicio como tal, sino son las reglas de la testimonial en el juicio de amparo que son muy específicas, seguramente es lo que está atendiendo la juzgadora”, precisó.

Finalmente, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el Poder Judicial tiene autonomía, pero prefirió no precisar una respuesta, ya que argumentó que no conoce la resolución de negar la posibilidad de comparecencia o de acudir como testigos.

“Lo que sí puedo decir es que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) sabe mucho y es clave para todo el proceso. No me adelanto, porque no conozco la resolución y trato de ser cuidadoso en mis opiniones. Le ofrezco revisarla, la próxima vez que nos veamos lo comento con usted”, concluyó.